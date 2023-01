Of Julian kon uitleggen wat een donorvader is? ‘Iets met sperma en eitjes?’ Daar hielden ze het op

De taarten van Abel. Beeld VPRO/NPO

Lips had zich vorige week verkneukeld om Abel van Gijlswijk als kandidaat bij De slimste mens. Het schuurde aan alle kanten tussen de urgentie van zijn boodschap – in het kort: de wereld gaat ten onder aan het kapitalisme en niemand die er wat aan doet – en de ondraaglijke lichtheid van een tv-quiz. Kijkers hadden zich druk gemaakt om zijn taalgebruik, te veel ‘fucking’ vond men – deine Sorgen möchte ich haben, dacht Lips, die het ook wel tijd vindt voor een beetje anarchie.

Zondagochtend een andere Abel. Die van de taarten, toe aan seizoen nummer twintig alweer. Het concept was zoals altijd onveranderd: bakker Abel (Siemon de Jong) maakt een taart met een kind terwijl hij interviewt, didactisch maar direct. Nu was het Julian van elf die onlangs zijn donorvader had leren kennen en daarover behoorlijk in de gloria was.

Maar de taart was voor z’n opa bedoeld, de man in zijn leven toen zijn vader er nog niet was. Een heel kinderleven kwam op tafel, van gepest worden tot zijn hartafwijking en of het een beetje leuk wonen is in Warmond. O, en verkering. Tess heet ze, Julian veroverde haar met lieve briefjes. Of Julian kon uitleggen wat dat eigenlijk is, een donorvader? Moeilijk, maar Abel schoot te hulp: “Is dat iets met sperma en eitjes?” Daar hielden ze het op.

Na twintig seizoenen kan Abel het nog steeds: die toon vinden waarop kinderen zich gehoord en gezien voelen, serieus genomen op een gelijkwaardige manier. Het levert vrijwel altijd waardevolle gesprekken op. Soms aandoenlijk, soms ontroerend, maar net zo vaak verfrissend en uiteindelijk altijd vrolijk. Ook deze keer, toen Julian de taart bij zijn opa bracht.

Een zoet gevaarte van drie verdiepingen in hartvorm, beplakt met nog meer marsepeinen hartjes en nóg meer hartjes. Een andere Abel zou zeggen: fucking lief.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.