Of het de knikker van Wesley Sneijder of van Ronald de Boer is, boeit niet

Marble Mania. Beeld SBS 6

Onbenulligheid komt in vele gedaanten. En al krijgt Lips als professioneel televisiekijker behoorlijk wat onbenulligheid te verstouwen, meestal kan hij er wel van genieten. Zingende BN’ers met een masker op, Legofanaten die ingewikkelde constructies maken, mensen die in elkaars bed and breakfast overnachten: hoe onbenulliger, hoe beter.

En dus verheugde Lips zich op de eerste aflevering van Marble Mania, de grote knikkershow op SBS6. Op You­Tube had hij weleens zo’n filmpje gezien van knikkers die in een hindernisbaan naar beneden rollen en dat werkte op onverklaarbare manier licht hypnotiserend. Tel daar een presentatieteam van golden boy Winston Gerschtanowitz en terrortwitteraar maar toch legendarisch sportverslaggever Jack van Gelder bij op en niets zou een heerlijk televisieavondje in de weg staan.

Maar helaas kwam Lips van een koude knikkerkermis thuis. Marble Mania is namelijk niet zo’n heel goed programma. Aan het enthousiasme van Winston en Jack ligt dat niet, aan de indrukwekkende knikkerbanen die in de studio staan opgesteld en de slowmotionbeelden van de knikkers evenmin.

De fundamentele zwakte van Marble Mania is dat de spanning ontbreekt. Want hoe spectaculair de bouw­werken er ook uitzien, uiteindelijk is het gewoon niet heel interessant of de knikker van Wesley Sneijder, die van Giovanni van Bronckhorst of die van Ronald de Boer als eerste beneden is. En ook het curlen of sjoelbakken met knikkers: vast heel leuk om eens te doen op een bedrijfsuitje, maar om naar te kijken behoorlijk saai.

De grande finale van de show is het moment dat er in één keer zesduizend knikkers naar beneden worden gegooid, maar toen was Lips al weggedommeld. Ronald won. Of Gio of Wesley, eigenlijk was hij het tijdens de afkondiging alweer vergeten.

Reageren? hanlips@parool.nl.