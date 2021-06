Oerol of geen Oerol: Cornald Maas zendt dapper uit vanaf Terschelling

Zoals Lips een paar jaar geleden al noteerde: of er nu een WK of een EK voetbal is, zodra het toernooi is begonnen, duikt Cornald Maas onder in een duinpan op Terschelling om Opium op Oerol te presenteren. Ook dit jaar. En dat is best een prestatie, als je in ogenschouw neemt dat het festival is afgelast.

Lips vindt het dapper dat Maas de hele week uitzendt vanaf Terschelling, met of zonder Oerol. En dat hij het programma doodleuk Opium op Oerol heeft gedoopt. Bij gebrek aan voorstellingen verwelkomt hij steeds een andere schrijver voor een kort interview. Gisteren was het de beurt aan Connie Palmen, die dolblij was dat er geen bezoekers waren. Van mensenmassa’s moet ze niets hebben. De hele lockdown was ook geen probleem geweest. Palmen is toch al graag op zichzelf.

Met alleen Maas en Palmen als toeschouwer speelde in de buitenlucht theatergezelschap Berg & Bos een stukje van een nog niet voltooid stuk over rouw, ook al iets waar Palmen raad mee weet. En aan het slot van deze aflevering speelden Frédérique Spigt en Huub van der Lubbe een gevoelig lied.

So far so good. Maar dat was bij lange na niet genoeg om de uitzending te vullen. Een probleem dat de hele week al speelt, en is ondervangen door de culturele onderdelen af te wisselen met een mix van Ontdek je plekje en Van gewest tot gewest. Zo belandden we in een biologische schapenboerderij op het eiland, waar we leerden hoe je schapen moet melken en schapenkaas met zeekraal maakt. En een voormalig garnalenvisser mocht vertellen hoe hij jaren geleden koperbroodjes uit zee had gevist met een grijparm.

Terwijl buiten de zwoele zomeravond lonkte, was het kennis waarvan Lips zich afvroeg hoe nuttig het was dat hij die tot zich nam.

