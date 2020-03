Oerol krijgt andere vorm, Lowlands en Parade gaan uit van groen licht

Bezoekers op festivalterrein De Betonningh op de eerste dag van festival Oerol, vorig jaar. Beeld ANP Kippa

“We gaan iets doen. Maar wát… dat weet ik nog niet,” zegt Oerol-directeur Siart Smit. Zijn theaterfestival zou eigenlijk van 12 tot en met 21 juni op Terschelling losbarsten, maar gaat definitief niet door. “Oerol, hoe we dat kennen, gaat dit jaar niet gebeuren. We zouden dan wel na 1 juni beginnen, maar we komen in de knel met de repetitietijd van de gezelschappen. Zij hebben zes tot acht weken nodig om hun première voor te bereiden.”

Om in juni vijftigduizend mensen naar Terschelling te laten komen is volgens Smit sowieso niet verantwoord. “Het livemoment, op het eiland, met al die theatermakers in de natuur, dat gaat niet. Maar de urgentie bij de makers is enorm, zij staan te springen om kunst te maken, verhalen te vertellen en antwoorden te zoeken. Dus we moeten nu gaan bedenken: wat kan wél.”

Bij Oerol-baas Smit heerst, net als bij collega-organisatoren, veel verwarring over de nieuwe maatregelen. Bijeenkomsten zijn tot 6 april verboden, en alleen evenementen waar een vergunning voor nodig is zouden geschrapt zijn tot 1 juni. “Dat zou betekenen dat er na 6 april wel optredens zouden kunnen zijn in een enorme zaal als Ahoy. Wat dat betreft zitten we een beetje in een twilightzone nu. Het zou fijn zijn als er snel duidelijkheid komt. Al is het feit dat de eindexamens niet doorgaan niet hoopgevend.”

Parade

Naast Oerol heeft ook De Parade ingegrepen. Het rondreizende theaterfestival zou deze zomer eigenlijk op 29 mei neerstrijken in Eindhoven – voor het eerst in die stad – om daarna door te gaan naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam. De Parade begint nu een kleine maand later in Eindhoven, vanaf 26 juni tot en met zondag 5 juli.

De organisatie kon makkelijk schuiven met de data omdat ze dit jaar niet in Rotterdam staan vanwege werkzaamheden aan het Museumpark. “Een geluk bij een ongeluk,” zegt de woordvoerder van De Parade. “Voor de rest gaan we er gewoon vanuit dat De Parade door kan gaan. We zijn druk bezig met de voorbereidingen, we zijn as we speak de programmering in elkaar aan het zetten. De artiesten maken hun voorstellingen speciaal voor de Parade, dus we wachten nu even de eventuele nieuwe richtlijnen van het RIVM op 6 april af. Hopelijk kunnen onze artiesten vanaf dan gaan repeteren.”

Muziekliefhebbers op het festivalterrein tijdens de derde dag van de 27ste editie van muziekfestival A Campingflight to Lowlands Paradise. Beeld ANP Kippa

Verzekering

Vrijwel alle andere grote festivals gaan ook stug door met plannen. Pinkpop (19-21 juni), Down the Rabbit Hole (3-5 juli), North Sea Jazz (10-12 juli) en Lowlands (21-23 augustus) staan volop in de steigers, meldt een woordvoerder van organisator Mojo Concerts. “We werken door en nemen op z’n vroegst half mei een nieuwe beslissing. Maar we gaan er gewoon vanuit dat onze festivals doorgaan.” Sail (12-16 augustus) beslist ook pas in mei of het botenspektakel kan doorgaan of geannuleerd moet worden.

Of het Holland Festival (4-28 juni) op losse schroeven staat is nog niet bekend, net als Into the Great Wide Open (27-30 augustus), een van de laatste festivals van de zomer. “We hebben net Here Comes the Summer moeten annuleren, dat in mei gepland stond. Heel sneu,” zegt een woordvoerder. “Of Into the Great Wide Open wel door kan gaan: we weten het gewoon niet, maar vooralsnog wel. We zijn nu aan het inventariseren wat het gaat kosten om door te werken, in het geval van annuleren. Alles staat wel even op een lager pitje, maar we zijn met een kernteam nog wel artiesten aan het boeken, en het kunst- en kinderprogramma aan het maken. Artiesten zijn meestal onderdeel van een tour, en als die tours niet doorgaan, zullen ze wegvallen. Maar vooralsnog staat ons programma.”

Dat deze grote festivals nog geen besluit nemen heeft ook verzekeringstechnische redenen: in veel gevallen wordt niet uitgekeerd als de organisatie zelf beslist om af te gelasten, maar alleen als dat van overheidswege moet. Al vallen epidemieën en pandemieën überhaupt vaak niet onder de voorwaarden. De festivalbranche luidde vorige week al de noodklok over de enorme financiële gevolgen van de coronacrisis.

Afgeblazen

De lijst met evenementen die vanwege het coronavirus zijn geannuleerd is gigantisch. Het Eurovisie Songfestival werd vorige week al afgeblazen (het samenbrengen van al die delegaties vond de organisatie toen al te risicocol), daarna volgden het EK Voetbal en de Formule 1.

Nadat maandag werd besloten om evenementen tot 1 juni te verbieden - ook met minder dan honderd mensen - ging er een streep door een ontzagwekkende hoeveelheid evenementen. Te weten: alle feesten op Koningsdag, de bevrijdingsfestivals, DGTL, de vierdaagse paaseditie van Awakenings, Here Comes the Summer op Vlieland, Rollende Keukens in het Westerpark, het Mahler Festival in het Concertgebouw en kleinere festivals als het Music On Festival in het Havenpark, 909 Festival in het Amsterdamse Bos, I Love Urban in AFAS Live en alle festivals op het terrein Thuishaven, zoals 22fest en Housequakefestivals.