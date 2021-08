Oermusicus Alexander Warenberg is de winnaar van de GrachtenfestivalPrijs

‘Oermusicus’ Alexander Warenberg krijgt carte blanche voor het festival van 2022. Beeld Melle Meivogel

De 23-jarige Warenberg ontving zijn prijs vrijdagavond tijdens De Avond van de GrachtenfestivalPrijs in de Wintertuin van Hotel Krasnapolsky. De andere genomineerden waren klarinettist Jelmer de Moed (25) en pianiste Yang Yang Cai (22).

Warenberg, zoon van professionele musici, begon als 5-jarige met cello­spelen. Van zijn achtste tot zijn achttiende jaar kreeg hij les van Monique Bartels aan het Conservatorium van Amsterdam. Vanaf 2016 studeert hij bij Frans Helmerson, eerst aan de Barenboim-Said Akademie in Berlijn, sinds 2019 aan de Kronberg Academy in Kronberg im Taunus. Hij bespeelt een Jean Baptiste Vuillaume cello uit 1845, in bruikleen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Prachtige klank

In oktober 2016 won Warenberg de eerste prijs en de publieksprijs op het concours van de Cello Biënnale. Hij treedt zowel solo op als in kamermuziekverband, in binnen- en buitenland, en is al jaren kind aan huis op het Grachtenfestival; in 2009 speelde hij er voor het eerst, op het Kindergrachtenfestival. Afgelopen dinsdag speelde Warenberg in het festivalonderdeel Meesterlijk! in Krasnapolsky samen met pianist Nikola Meeuwsen.

“Alexander heeft mij deze zomer betoverd met zijn sublieme cellospel, prachtige klank en innemende persoonlijkheid,” aldus Grachtenfestivalprogrammeur Lestari Scholtes. “Als artist in residence zal hij een inspirerende bijdrage geven aan het festival met spannende concerten waarbij hij zich zal laten omringen door andere topmusici en uiteenlopend repertoire.”

Als prijswinnaar krijgt Warenberg carte blanche om tijdens het Grachtenfestival 2022 zijn muzikale dromen te realiseren. Eerder liet hij in deze krant weten dat hij hoopt dat het winnen van de prijs het mogelijk zou maken om met de Berliner Philharmoniker in de Grote Zaal van het Concertgebouw een pianoconcert van Dvorák of Sjostakovitsj te spelen.

Vijftiende keer

De GrachtenfestivalPrijs, die als doel heeft om jonge, talentvolle musici te presenteren aan een breed publiek, is dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn Shin Sihan (viool, 2020), Emmy Storms (viool, 2019), Raoul Steffani (bariton, 2018), Ella van Poucke (cello, 2017), Sophiko Simsive (piano, 2016), Mathieu van Bellen (viool, 2015), Rosanne van Sandwijk (mezzosopraan, 2014), Remy van Kesteren (harp, 2013), duo Sax & Stix (saxofoon en slagwerk, 2012), Karin Strobos (mezzosopraan, 2011), Judith van Wanroij (sopraan, 2010), duo Bosgraaf en Elias (blokfluit en gitaar, 2009), Lisa Jacobs (viool, 2008) en Ties Mellema (saxofoon, 2007).

Het Grachtenfestival wordt zondagmiddag afgesloten met een (uitverkocht) concert van saxofonist Lucas Santana & special guests Kika Sprangers, Anna Seriese en Chieko Donker Duyvis in de Zuiderkerk.