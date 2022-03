Oekraïne is het nieuwe corona voor talkshows, en er komen een hoop dr. Clavans voorbij

De virologen hebben plaatsgemaakt voor Kremlinologen, onder wie Jelle Brandt Corstius. Beeld Brunopress

Een week na de Russische inval in Oekraïne hebben de talkshows en actualiteitenrubrieken hun vertrouwde corona-patroon aangenomen. De deskundigen heten nu alleen geen Diederik Gommers, Ab Osterhaus, Jaap van Dissel of Marion Koopmans, maar Frans Osinga, Arend Jan Boekestijn, Jelle Brandt Corstius en Pieter Cobelens. De virologen hebben plaats gemaakt voor Kremlinologen, de virussen voor Russen.

Waar de afgelopen twee jaar corona alle andere onderwerpen van tafel veegde, geldt dat nu voor de oorlog in Oekraïne. Begrijpelijk, want wie met een luchtig item komt over carnaval, wintersport, het voorjaar of de hoop dat we toch nog een slutty summer krijgen, wordt terecht afgebrand op Twitter.

En dus wisselen bij M vrijwel elke avond bedroefde Oekraïners en schaamtevolle Russen in gebrekkig Nederlands emoties uit. De Oekraïense oud-voetballer Evgeniy Levchenko en zijn vrouw, actrice Victoria Koblenko, maken overuren bij Op1, Jinek en andere praatprogramma’s, want als goed geïnformeerde kijker wil je ook niet elke avond naar dat aardappelhoofd van Pieter Cobelens kijken.

Ook de ‘haakjes’ beginnen na een week al sleets te worden: wat betekent het conflict voor Europa/onze defensie/ de sport/onze gasprijs/de vluchtelingenopvang?

Lips herkent overigens nog een patroon uit de coronaperiode: hoe langer er over het onderwerp wordt gepraat, hoe minder hij ervan begrijpt. Want ook de deskundigen weten niet hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Sterker nog: er zijn er genoeg die ruim een week geleden stellig beweerden dat Poetin Oekraïne nooit zou binnenvallen. Lips ziet kortom een hoop dr. Clavans voorbijkomen, de onvergetelijke Oostblokdeskundige van Kees van Kooten die eind jaren tachtig tijdens de val van De Berlijnse Muur furore maakte. Alleen viel er om dr. Clavan vooral te lachen omdat de Koude Oorlog toen ten einde kwam.

