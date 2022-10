Oek de Jongs ‘Man zonder rijbewijs’: intieme en herkenbare memoires met een hoofdrol voor zijn ouders

Beeld Getty Images

Eerst een kleine bekentenis: net als Oek de Jong breng ik grote delen van mijn tijd schrijvend en lezend door én ben ik relatief laat begonnen met rijlessen, een worsteling die in mijn geval nog altijd voortduurt. Daarnaast hou ik veel van De Jongs werk. Grote kans, kortom, dat dit geen puur neutrale bespreking wordt (als zoiets al bestaat, natuurlijk).

De vraag is: zou Man zonder rijbewijs, De Jongs memoires over zijn verlate rijlessen, ook interessant zijn voor niet-lotgenoten; zeg niet-schrijvende vrouwen met een rijbewijs, of andere normale mensen?

Ik vermoed van wel. Niet per se vanwege De Jongs herkenbare moeite met rotondes, trambanen en achteruit inparkeren, of de verschrikking van het theorie-examen, maar vooral vanwege de passages die níet over autorijden gaan. Want al gaat Man zonder rijbewijs aan de oppervlakte over De Jongs leerproces achter het stuur: veel meer dan een tot de verbeelding sprekende aanleiding is dat niet.

Deze memoires zijn niet zozeer een zelfportret van een gevestigd auteur en beginnend bestuurder, het is misschien wel in de eerste plaats een portret van De Jongs ouders. De passages over hen zijn de indrukwekkendste – en de intiemste – van het boek. Sterker nog: ze kunnen zich meten met de aangrijpendste alinea’s uit zijn fictie.

Dwingelandij

Sommige taferelen en typeringen herkennen we uit Opwaaiende zomerjurken en Pier en oceaan. Nieuwer zijn de beschrijvingen van zijn vader en moeder na hun scheiding, en van zijn even complexe als ontroerende band met zijn bejaarde ouders. Er is de onvergetelijke scène rondom een brief die ‘alles [overtreft] wat hij tot nu toe aan dwingelandij van zijn moeder heeft moeten verdragen’.

Naast de kritische, genade- maar nooit liefdeloze karakteriseringen, die getuigen van een krachtig psychologisch inzicht, beschrijft De Jong zijn ouders dit keer ook met mededogen, bewondering zelfs, en perfect gedoseerd sentiment.

Hij schakelt heen en weer tussen de eerste en de derde persoon. In de meer hedendaagse stukken schrijft De Jong vooral vanuit de ik-vorm. De afwisseling werkt goed, voorkomt dat het boek in columnachtige babbeligheid vervalt. De hij-vorm schept tegelijkertijd afstand en stelt De Jong in staat om zichzelf, zijn ouders, zijn jeugd en eigenlijk het hele Nederland van rond de wederopbouw nog scherper te analyseren – en ongekend dichtbij te brengen.