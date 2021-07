Nyassa Alberta doet 22 nummers Tina Turner, de zwaarste musicalrol aller tijden

Pauzes zijn geen optie voor de hoofdrolspeler in de energieke musical over het leven van Tina Turner. Beeld Sander Koning/ANP

Ongeloof. Met dat gevoel sloeg Nyassa Alberta op 10 februari 2020 de kranten open. “Het lukte me domweg niet om meteen te beseffen dat het over mij ging.” Maar het stond er echt en het ging echt over haar. Dat zich een ‘ongelooflijk talent’ had aangediend. Dat ze het publiek had ‘verpletterd’. Dat ze ‘niet minder dan een sensatie’ was. En dat ze net als de echte Tina Turner beschikte over benen waar geen eind aan kwam, ook dat.

In de artiestenfoyer van het Beatrix Theater in Utrecht is Alberta met terugwerkende kracht verlegen met de opgerakelde complimenten. Met valse bescheidenheid heeft dat niks te maken. “Ik weet heus wel dat ik wat kan. Sta al vijftien, zestien jaar op het podium. Heb heus vaker complimenten gehad. Vooral in Duitsland, waar mijn werkterrein grotendeels lag. En waar ik steeds grotere rollen in steeds grotere musicals mocht spelen. Maar dit? Ik was toen alweer 37, hè.”

Diana Ross

Haar debuut maakte ze in de eerste Nederlandse productie van The Lion King, met een bijrol als een van de gazellen. Over haar enorme stem had niemand het toen nog. “Ik werd gezien als een danseres. Wat niet raar was, want zo heb ik mezelf ook heel lang gezien. Ja, volgens mijn moeder heb ik als peuter ooit bij het zien van Diana Ross op tv geroepen: ‘dat ben ik, dat ben ik!’ Waarbij ik volgens haar meezong, met een pollepel als microfoon. Maar als kind was ik toch vooral een heel beweeglijk meisje dat het gelukkigst was als ik kon dansen.”

De dansopleiding aan de Theaterschool in Amsterdam was het logische vervolg. Paradoxaal genoeg ontdekte ze juist toen haar zangtalent. “Daar zeiden ze dat ik een mooi timbre had. Maar de complimenten waren absoluut niet van dien aard dat ik er ooit rekening mee hield om nu hier deze rol te mogen zingen. In de zwaarste musicalrol aller tijden, haha. Nee echt! Ik heb twee uur lang geen tijd om naar de wc te gaan. Met 22 nummers waarin ik moet zingen én dansen. Op hoge hakken, op een schuine vloer.”

Uit het hokje

In Nederland is rond succesvolle musical­acteurs door de jaren heen een zekere sterrencultuur ontstaan. In Duitsland is dat niet het geval. Daar is de show zelf de ster, zo te zeggen, en zijn de spelers tamelijk anoniem. Nyassa: “Dat was voor mij een voordeel. Je wordt er beoordeeld puur op wat je tijdens een auditie laat zien. Daar brak ik uit het hokje danseres.”

Vanuit haar thuisbasis in Hamburg greep ze de kans om veel van de mooiste partijen te zingen in hitmusicals als Aïda, The Bodyguard en Jesus Christ Superstar. “Ik ging ooit voor een halfjaar naar Duitsland en ben er dertien jaar gebleven. Totdat Tina kwam. En het kan best zijn dat ik hierna weer naar Hamburg terugga, maar daar wil ik nu nog niet aan denken. Eerst zo lang mogelijk knallen met Tina. Want het voelde zo raar, begin vorig jaar, om een paar weken na de première in lockdown te moeten gaan. Gelukkig maar dat we toen niet wisten dat het zo lang ging duren. Echt: officieel heet dit een doorstart, maar het voelt als een nieuw begin.”

Tina – De Tina Turner Musical, vanaf woensdag, ­Beatrix Theater Utrecht.