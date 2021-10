Nu struikel je op tv over de emoties en ligt het platte sentiment er duimendik bovenop

René Klijn met Paul de Leeuw in De Schreeuw van de Leeuw, op 28 november 1992. Beeld BNNVara

Ook Lips, zelfs Lips, is niet ongevoelig voor de troost die goede televisie kan bieden. Gedeelde smart is halve smart, dus wanneer de emoties welig tieren op de treurbuis, staat, of hij nu wil of niet, ook bij hem wel eens het kippenvel tussen de schouderbladen. Kwestie van herkenning, zei mediahistoricus Huub Wijfjes erover.

In het kader van de aanhoudende zeventigste verjaardag van de televisie stortte onder meer Anita Witzier zich maandagavond op de thema-uitzending Persoonlijke verhalen, aan haar welbesteed natuurlijk. Zij beloofde de kijker mee te zullen nemen op zoek naar het hart van zeventig jaar Nederlandse televisie.

Persoonlijke programma’s, televisie als aardappelpuree: Lips realiseert zich niet altijd afdoende dat er een tijd is geweest waarin wat je voelde géén onderwerp was voor op tv. Want nu struikel je over de emoties en ligt het platte sentiment er vaak duimendik bovenop. Maar nog niet zo lang geleden was persoonlijk leven ondergeschikt aan wat de makers ervan vonden.

Pas in 1964 bijvoorbeeld was de eerste pratende homoseksueel op televisie te zien, toen Benno Premsela door een schuchtere verslaggever van Achter het nieuws non-verbaal werd aangemoedigd ook weer niet het allerachterste van zijn tong te laten zien. Aan dovemansoren: “Dit is de tijd om naar buiten te komen.”

Sindsdien is het hek van de dam. Mensen kunnen op tv nog opener zijn dan in hun dagelijks leven. Als een relatie vast zit, zijn er programma’s te over om de boel eens even lekker los te wrikken.

Het passeerde allemaal: de geslachtsveranderingen in Hij is een zij, het optreden van René Klijn bij De schreeuw van De Leeuw en de zo liefdevol gemaakte afleveringen van Over mijn lijk. Het voelde wat willekeurig aan, maar mooi was het wel. Kippenvel stiekem.

