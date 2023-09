Nu ook in de boekhandel

De hertogin

Nadat de Amerikaanse Wallis Simpson met haar echtgenoot in 1928 in Londen arriveert, wordt ze geliefde van Edward, de prins van Wales. Als die na zijn troonsbestijging weigert Wallis op te geven wordt zij het gezicht van het grootste koninklijke schandaal van de twintigste eeuw. Voormalig Sunday Times-journalist Wendy Holden vertelt het verhaal in De hertogin (vertaald door Marja Borg, Ambo Anthos).

De smaak van water

In een afgelegen dorp van de steeds verder uitdrogende Scandinavische Unie staat de zeventienjarige Noria op het punt de volgende theemeester te worden. Al eeuwenlang bewaakt haar familie een geheime zoetwaterbron – niet haar enige geheim in De smaak van water, de dystopische debuutroman uit 2012 van de Finse Emmi Itäranta, die in 2014 zelf de Engelse uitgave The Memory of Water schreef waarop de vertaling van Sandra van de Ven voor Atlas Contact is gebaseerd.

Verder kijken

Op reis door het zuidoosten van Hongarije belandt de hoofdpersoon van Verder kijken van Esther Kinsky (vertaald door Josephine Rijnaarts) in een bijna uitgestorven plaatsje. Ooit vormde de ‘mozi’, Hongaars voor bioscoop, het bruisende middelpunt. Het gebouw staat er nog en aangespoord door de overgebleven bewoners en gedreven door haar liefde voor cinema probeert ze de mozi weer tot leven te wekken (Uitgeverij Pluim).

Simons alfabet

Simon Austen zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op zijn vriendin. Ondanks zijn vonnis probeert hij zich te rehabiliteren. Hij leert lezen en schrijven en gaat heimelijk correspondenties aan met vrouwen om ze beter te begrijpen. Voor Simons alfabet (vertaald door Gerda Baardman, Cossee) putte de Brits-Canadese Kathy Page uit haar eigen ervaringen tijdens een werkverblijf in een mannengevangenis.

En de vierde keer zonken we

Op een avond, ze is thuis in Londen, krijgt onderzoeksjournalist Sally Hayden een bericht op Facebook Messenger: ‘Hi sister Sally, we need your help.’ De afzender is een Eritrese vluchteling die al maanden vastzit. Het is het begin van haar schokkende onderzoek naar de vluchtelingencrisis in Noord-Afrika, vastgelegd in En de vierde keer zonken we (vertaald door Hans van Riemsdijk, Nieuw Amsterdam).

Treurwil

In oktober 1984 ziet een jongen hoe zijn beste vriend verongelukt. Het is zijn laatste avond als kind, voortaan moet hij flink zijn en vooruitkijken. Maar wel met verdriet dat aan niemand uit te leggen is, met schuldgevoel, met rouw, met gemis – en met de dood die er niet genoeg van krijgt. In zijn prozadebuut Treurwil (De Bezige Bij) geeft journalist Rik Van Puymbroeck vorm aan verdriet van vroeger.