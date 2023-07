Nu ook in de boekhandel

Wat de stenen ons vertellen

Vanuit drie perspectieven vertelt Clara Dupont-Monod in Wat de stenen ons vertellen (vertaald door Martine Woudt, Meulenhoff) hoe de gezinsleden omgaan met het meervoudig beperkte zoontje dat wordt geboren. Zijn oudste broer ontwikkelt een mooie band met hem, zijn zus verliest zich juist in gevoelens van afkeer. En als laatste het perspectief van het nakomertje, geboren na het overlijden van zijn broertje.

Gripsholm, een kasteelroman

Kurt Tucholsky (1890-1935) was een van de beroemdste schrijvers van de Weimarrepubliek. Zijn boeken werden door de nazi’s verboden, zelf week hij uit naar Zweden. Gripsholm, een kasteelroman verscheen in 1931 en is nu vertaald door Ard Posthuma voor Van Oorschot; een quasi-onschuldig vakantieboek dat zich afspeelt in Zweden, zorgeloosheid en luchtigheid tegen een decor van een snel grimmiger wordend wereldtoneel.

Het ongelukskind

Italië, 1936. Francesca, enig kind van welgestelde ouders, ziet elke zondag een meisje in de rivier spelen. Iedereen denkt dat ze vervloekt is, ze noemen haar het ongelukskind. Ondanks de afkeuring van Francesca's ouders ontwikkelen de meisjes een hechte vriendschap en ze hunkeren naar vrijheid en gelijkheid. Maar de dreiging van oorlog en fascisme zet alles op scherp in Het ongelukskind van Beatrice Salvioni.

De heksen van Milford

Josephine Tey (Elizabeth MacKintosh, 1896-1952) schreef in in 1948 The Franchise Affair, nu uit het Engels vertaald door Lore Coutinho voor Standaard Uitgeverij. The Franchise Affair was in het achttiende-eeuwse Engeland een beroemd proces; een jong meisje uit het dorp Milford beschuldigde een moeder en dochter ervan haar vier weken lang vastgehouden en mishandeld te hebben in hun landhuis The Franchise.

Brandende kevers

Tomas Lieske (1943) ontving voor zijn gedichten de VSB Poëzieprijs. Voor de bundel Brandende kevers (Querido) selecteerde hij 154 gedichten uit eigen werk. Zijn eerste drie bundels, schrijft hij in zijn nawoord, bevatten veel gedichten die in nu in zijn ogen tekortschieten. De gedichten die de selectie wel haalden zijn ‘ingrijpend gesnoeid, van ballast ontdaan of scherper geformuleerd’.

De eenzaamheid van moed

In De eenzaamheid van moed (vertaald door Anne Tilleman en Wilfred Ploeg, Spectrum) reconstrueert Roberto Saviano (Gomorra) de strijd van onderzoeksrechter Giovanni Falcone tegen de Cosa Nostra van maffialeider Salvatore ‘Totò’ Riina – een strijd die hij met de dood moest bekopen. Op basis van bronnen, procesverslagen en gesprekken met betrokkenen voert Saviano de lezer mee in het historische proces tegen de maffia.