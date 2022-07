NPO vraagt om onderzoek salarisvoorstel Jeroen Pauw in 2019

Jeroen Pauw. Beeld ANP

“Het CvdM heeft recent al een onderzoek aangekondigd naar het functioneren van het beloningskader van de NPO, het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO). Leeflang heeft naar aanleiding van de vragen van BNR aan het CvdM gevraagd om deze specifieke casus rond Op1 en Jeroen Pauw daar ook onderdeel van te laten zijn,” aldus de woordvoerder.

BNR zegt een vertrouwelijke mail in bezit te hebben, waarin de zaakwaarnemer van Pauw niet alleen een presentatiecontract voorstelde, maar ook een afnamegarantie van het productiebedrijf TVBV, waar Pauw op dat moment directeur van was. Het zou ervoor zorgen dat Pauw meer zou verdienen dan wettelijk is toegestaan voor presentatoren van de publieke omroep. Uiteindelijk wees de omroep het voorstel af, maar TVBV kreeg alsnog de productieopdracht voor de dagelijkse talkshow Op1.

“In 2020 zijn er na een publicatie in NRC Handelsblad Kamervragen gesteld over dit onderwerp, ook in relatie tot de totstandkoming van Op1,” zegt de NPO-woordvoerder. “De minister heeft ze destijds beantwoord en daarin kenbaar gemaakt dat in deze zaak is gehandeld op basis van de kaders van het BPPO. Vanzelfsprekend hebben we als NPO feitelijke informatie verstrekt aan OCW voor de beantwoording van de toen gestelde vragen. De vragen en stellingen die BNR nu heeft voorgelegd hebben betrekking op het BPPO en vooral op de totstandkoming van de talkshow Op1, die door meerdere omroepen wordt gemaakt.”

De NPO is van mening dat de casus die nu door BNR is voorgelegd het best beoordeeld kan worden door een onafhankelijk toezichthouder, laat de woordvoerder weten. “Daarom is besloten om het CvdM te vragen om in het recent aangekondigde onderzoek naar het functioneren van het BPPO ook aandacht te besteden aan de casus die nu is voorgelegd.”