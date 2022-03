NPO, RTL en Talpa sluiten zich aan bij wangedrag-meldpunt Mores

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media. Beeld ANP

De organisaties beloven zich in te zetten om het meldpunt meer bekendheid te geven en zeggen het financieel te gaan steunen. De partijen spreken van een ‘goed en open gesprek’ met staatssecretaris Uslu. Het was de tweede sessie die volgde op de uitzending van Boos over vermeende wantoestanden bij The Voice of Holland.

Mores werd opgericht nadat regisseur Job Gosschalk in 2017 erkende dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. “We behandelden nu ook al meldingen uit de mediasector,” vertelt Janke Dekker namens het meldpunt. “Maar het is heel goed dat er meer ruchtbaarheid aan ons bestaan wordt gegeven. Ik heb het gevoel dat de sector heel hard werkt om de cultuur in dat opzicht te verbeteren. Het zijn geen loze stappen.”

Het meldpunt werkt met een externe partij die de meldingen in behandeling neemt. “We merken dat bij grote zaken het aantal meldingen vaak tijdelijk toeneemt,” zegt Dekker. “Na de uitzending van Boos meldden zich meer dan honderd mensen bij ons. In zulke gevallen hebben we een ‘flexibele schil’ van medewerkers waarmee we snel kunnen uitbreiden.”

Het meldpunt wordt verder gefinancierd uit ‘solidariteitsbijdragen’ van allerlei grote spelers uit de creatieve sector: “We zijn opgericht vanuit een idealistisch standpunt dat we er met zijn allen voor moeten zorgen dat onze sector veiliger wordt.”

Code voor de hele sector

NPO, RTL en Talpa hebben verder afgesproken dat er binnenkort een sectorbreed convenant wordt gesloten dat moet leiden tot meer sociale veiligheid en inclusie binnen de media.

De code voor de hele sector komt naast de gedragscodes integriteit die de drie partijen zelf al hebben opgesteld. ‘Wij zien het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om misstanden te voorkomen en te werken aan een veilige en inspirerende omgeving voor zowel makers, deelnemers als andere betrokkenen die meewerken aan onze programma’s’, staat in een gezamenlijke verklaring.

Voor het opstellen van het convenant is extern adviseur Inge Brakman aangetrokken. Ook de Vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) heeft steun toegezegd.