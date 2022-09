NPO over ‘racisme-uitzending’ Ongehoord Nederland: ‘Grens is bereikt’

Raisa Blommestijn. Beeld Ongehoord Nederland

“NPO heeft de redactionele vrijheid hoog in het vaandel staan, maar daar zijn wel grenzen aan wat racistische of discriminerende uitlatingen betreft. Die grens is volgens de NPO in deze uitzending bereikt. We verzoeken dan ook het Commissariaat voor de Media om zich hierover uit te spreken in het licht van het Mediawet-artikel 2.88 lid 5: ‘een publieke media-instelling neemt passende maatregelen om te voorkomen dat het aanbod van haar mediadiensten aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep’.”

Bij de Ombudsman regent het klachten over het programma van gisteren. “Bij de NPO komen veel klachten binnen over deze uitzending, waaronder ook kopieën van klachten die bij de ombudsman zijn ingediend. We vragen de ombudsman om deze met voorrang te behandelen.”

Geen context

In de uitzending van gisteren gebruikte Raisa Blommestijn, presentator bij omroep Ongehoord Nederland, het woord ‘negers’ bij een compilatie van beelden waarbij, zo werd aangekondigd, ‘blanken door zwarten in elkaar worden geslagen’. Aan de willekeurig gekozen filmpjes werd geen context gegeven.

Op sociale media brak onmiddellijk een storm van kritiek los. Blommestijn is zich zelf van geen kwaad bewust. ‘Het gebruik van een volstrekt normaal Nederlands woord is tegenwoordig, anno 2022, aanleiding voor aangifte. Het summum van idiotie; we leven in absurde tijden’, schrijft ze op Twitter. ‘Bizar wat een enkel woord bij mensen losmaakt, maar tevens ook illustratief waarom we dat dus wél moeten gebruiken.’

Onversneden racistisch item op de @npo ; geproduceerd met belastinggeld, gelegitimeerd door oa een hoogleraar van de @UniLeiden. Het is werkelijk een schande. pic.twitter.com/5EdH4XCl0a — Max den Blanken (@maxdenblanken) 15 september 2022

Schokkend

De uitzending van Ongehoord Nieuws ging over de trammelant binnen de partij van BIJ1 waar het Amsterdamse bestuur is opgestapt en leden met een donkere huidskleur melding maken van racistisch gedrag door partijgenoten. Co-presentator Arlette Adriani stelt daarop ‘de minder belichte zijde van racisme’ aan de kaak.

Blommestijn bespreekt de beelden met Kamerlid Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie), waarna zij zegt: “Dit zijn werkelijk schokkende beelden, je ziet dat blanken in elkaar worden geslagen door negers, overigens op grote schaal, in dit soort filmpjes die worden gedeeld op het internet. Waarom horen we hier nu zo weinig over, als het gaat om de grotere discussie, als het gaat over racisme?”

Onder anderen advocaat Max de Blanken deelde zijn verontwaardiging op Twitter: ‘Onversneden racistisch item op de npo, geproduceerd met belastinggeld, gelegitimeerd door o.a. een hoogleraar van de @UniLeiden. Het is werkelijk een schande’.

Oversterfte

De Ombudsman van de NPO kreeg eerder deze week ook al klachten binnen over de uitzendingen van omroep Ongehoord Nederland (ON), bevestigt ze tegenover deze site. Ombudsman Margo Smit wil geen uitspraken doen over de hoeveelheid meldingen en de aard van deze klachten.

Zij heeft de meldingen doorgestuurd naar de omroep. Ongehoord Nederland mag daar nu op reageren, zoals de procedure voorschrijft. De klachten gingen met name over een item waarin de oversterfte gekoppeld werd aan coronavaccins. Daar is geen enkel bewijs voor. Een bijdrage van het CBS haalde de uitzending niet, beklaagde een onderzoeker zich op Twitter.

Eerder al een financiële sanctie

Begin juli van dit jaar besloot de Raad van Bestuur van de NPO Ongehoord Nederland een financiële sanctie op te leggen nadat de ombudsman had geconcludeerd dat de omroep onder meer bijdraagt aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. De straf houdt in dat de omroep voor het budget van 2023 bijna een ton minder kan besteden, 93.442,43 euro om precies te zijn.

ON-voorzitter Arnold Karskens reageerde toen dat de omroep het ‘principieel oneens’ was met de straf. “ON discrimineert niet en wil iedereen een podium geven over onderwerpen als de toenemende macht van de Europese Unie tot de gevolgen van de coronamaatregelen,” aldus Karskens.

Tegenwoordig een ‘opinieprogramma’

Het programma Ongehoord Nieuws ging eind augustus na een pauze weer van start. Volgens de presentatoren is het nu geen nieuwsprogramma meer, maar een ‘opinie- en duidingsprogramma‘. Na de eerste uitzendingen van Ongehoord Nieuws kreeg de Ombudsman weer klachten binnen.

De omroep van Karskens kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob de aspirant-status, op voorwaarde dat de omroep ‘dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek’ deelde als andere omroepen binnen de NPO. Het ministerie heeft de omroep echter nooit gemonitord om te kijken of ON zich aan de regels hield.

Karskens en Blommestijn zijn beide onbereikbaar voor commentaar.