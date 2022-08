NPO: dit kunnen we komend jaar op tv verwachten

André van Duin gaat vanaf oktober dit jaar voor Omroep Max op zoek naar de beste modelspoorbaanbouwer van Nederland in De Grote Kleine Treinencompetitie. Beeld MAX

Wat zijn werkelijke feiten en wat zijn, om Donald Trump te citeren, ‘alternatieve feiten’? Als er dinsdag een motto te detecteren was voor de nieuwe programmering van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), was dat het door videodirecteur Frans Klein geformuleerde ‘zuurstof in tijden van stikstof’.

In de presentatie van het nieuwe seizoen – er ligt 30.000 uur aan nieuwe televisie en video op de nog argeloze kijker te wachten – lag de nadruk op het bestrijden van onwaarheden in tijden van polarisatie. “We willen dat het debat in Nederland wordt gevoerd op basis van de juiste feiten,” zei Klein. De discussie wordt volgens hem verstikt door onwaarheden. “En stikstof hebben we al genoeg,” voegde hij er snedig aan toe.

De NPO presenteerde drie programma’s die de huidige tijdgeest te lijf gaan. Alle drie staan ze geprogrammeerd op de digitale kanalen van de omroep: Pointer Checkt (KRO-NCRV) op npo3.nl en YouTube, Nieuwsuur: #Ophef (NTR/NOS) en De Doe-het-zelfdictatuur op NPO Start. De eerste twee programma’s willen extra onderzoeksjournalistiek inzetten om tegenwicht te bieden aan bijvoorbeeld complottheorieën.

Transparantie is daarbij in Hilversum voortaan het toverwoord. “Onze betrouwbaarheid staat onder druk,” aldus genremanager Nieuws en Sport Gijs van Beuzekom. “We moeten ons publiek beter laten zien hoe we onderzoek doen en hoe we aan onze nieuwsfeiten komen.”

Het derde tijdgeestprogramma gaat over framing. In De Doe-het-zelfdictatuur onderzoekt Fidan Ekiz de cancelcultuur. Waar de eerste twee programma’s al meteen beginnen, staat Ekiz pas voor begin 2023 gepland.

Naziverleden

In het Hilversumse theater Gooiland ging het dinsdagmiddag verder over de verschuiving van een aantal bekende tv-programma’s, door Klein verklaard als ‘aanscherping en versterking van de profielen van de zenders’. Zo worden kennisquiz De Slimste Mens en consumentenprogramma Keuringsdienst van waarde voortaan uitgezonden op NPO1, dat volgens Klein een nog breder publiek aan zich moet binden.

Mede daarom wordt nog gezocht naar twee grote nieuwe amusementsprogramma’s die ‘de potentie hebben om alle Nederlanders aan te spreken en daarmee ook de lastiger te bereiken groepen’.

De verhuizingen de andere kant op zijn ongetwijfeld minder populair. Onder meer Kassa, Radar en Opsporing Verzocht verkassen naar NPO2 en verliezen zo vermoedelijk automatisch een flink deel van hun kijkerspubliek. Volgens Klein moet aan zo’n herplaatsing niet te zwaar worden getild. Hij benadrukte dat bij de NPO voortaan de ‘genres en niet de netten waarop ze worden uitgezonden centraal staan’. Volgens hem levert dat de kijker meer kwaliteit, maar ‘minder van hetzelfde’ op.

Veel belangstelling ging uit naar de nieuwe dramaserie De Stamhouder, een verfilming van het boek van Alexander Münninghoff over het duistere naziverleden van zijn eigen familie. Volgens omroep AVROTROS wordt dit een ‘high end productie van internationale allure’. Onder regie van Diederik van Rooijen zijn er hoofdrollen voor Marcel Hensema en Gijs Scholten van Aschat.

Ook voor de Bijlmerramp, in oktober 30 jaar geleden, is er veel aandacht. Er komen twee documentaires, waarvan eentje het persoonlijke verhaal bevat van Akwasi, oprichter van Omroep Zwart. Ook op de rol: een podcast en de dramaserie Rampvlucht.

Culthit van het seizoen

Hoe gaat de NOS in november om met het WK Voetbal in Qatar? Het antwoord liet zich samenvatten als: niet heel veel anders dan anders. “We mogen onze ogen niet sluiten voor de mensenrechtensituatie in Qatar,” zei Van Beuzekom plichtsgetrouw. “Maar we willen ook de wedstrijden van het Nederlands elftal voldoende aandacht geven.”

De oplossing voor die spagaat zou deels moeten liggen in een vierdelige docuserie van Danny Ghosen, die onder meer naar Bangladesh reist om te spreken met familieleden van arbeiders die tijdens de bouw van de stadions om het leven zijn gekomen.

De culthit van het seizoen lijkt daarnaast ook al bekend: onder leiding van André van Duin en twee juryleden zoekt Omroep Max vanaf 8 oktober de beste modelspoorbaanbouwer van Nederland in De Grote Kleine Treinencompetitie.