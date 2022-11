NPO-directeur Frans Klein legt taken tijdelijk neer vanwege onderzoek naar DWDD

Frans Klein. Beeld Brunopress

Afgelopen vrijdag publiceerde de Volkskrant een verhaal over de angstcultuur die jarenlang bij DWDD heerste door grensoverschrijdend gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Zijn woede-uitbarstingen leidden tot stress, een gevoel van onveiligheid en zelfs burn-outs en andere ernstige psychische klachten, aldus de krant. De top van omroep BNNVara werd herhaaldelijk gewaarschuwd, maar zou niet hebben ingegrepen.

Tot die top behoorde Frans Klein, die destijds mediadirecteur bij BNNVara was. Het wangedrag zou meerdere malen bij hem zijn aangekaart, maar hij greep niet in.

Klein zei in de Volkskrant niet op de hoogte te zijn geweest van het grensoverschrijdende gedrag, en geschrokken te zijn van de bevindingen. Wel zei hij de personeelsbezetting te hebben vergroot om de werkdruk te verlichten, toen bleek dat het verloop bij het programma bovenmatig hoog was. “Natuurlijk liepen we het risico dat sommige mensen iets te veel vermalen raakten in deze situatie. Daar hebben we op onze manier aandacht aan proberen te besteden,” zei hij. Volgens Klein was dat ‘in retrospectief misschien onvoldoende’.

Toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd

De Volkskrant sprak met tientallen oud-medewerkers en deed maandenlang onderzoek naar de cultuur bij de talkshow. Volgens de betrokkenen had Van Nieuwkerk extreme woede-­uitbarstingen, waarbij medewerkers ten overstaan van anderen op centimeters afstand werden ‘toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd’.

De huidige BNNVara-directeur Suzanne Kunzeler betuigde maandagavond spijt bij Nieuwsuur. De spijtbetuiging was gericht aan ‘al die mensen, al die oud-collega’s, ook collega’s die nog steeds bij BNNVara werken, die hier jarenlang soms de dupe van zijn geworden’, ‘in angst hebben gewerkt’ en ‘dat leed hebben moeten ervaren’, zei Kunzeler.

De raad van bestuur van de NPO kondigde aan een extern onderzoek te willen laten doen naar de werkomstandigheden bij DWDD. De NPO is ‘daarvan de formele opdrachtgever vanwege de wettelijke sturings- en coördinatietaak’, schrijft de organisatie in een persbericht.

‘Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek, heeft Frans Klein aangegeven tijdelijk zijn functie neer te leggen in afwachting van het onderzoek,’ meldt de NPO.

Van Nieuwkerk wachtte het onderzoek niet af. Hij legde zijn werk bij BNNVara al neer. Ook werd dinsdagmiddag bekend dat de Top 2000 Quiz en de Top 2000 à Go-Go die Van Nieuwkerk voor de NTR maakte, dit jaar niet door de presentator gepresenteerd zullen worden. Of de programma’s wel doorgaan met een andere presentator is nog niet bekend.