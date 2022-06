NPO-baas Frederieke Leeflang beveiligd na bedreigingen

NPO-bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang. Beeld Foto: Michel Schnater / NPO

Leeflang wordt sinds enige tijd beveiligd vanwege serieuze bedreigingen. Die bedreigingen zouden, zo bevestigen andere bronnen bij de NPO aan BNR, uit de hoek van sympathisanten van omroep Ongehoord Nederland komen.

Ongehoord Nederland ligt in de clinch met de NPO na een rapport van de ombudsman Margot Smit. De NPO wil de omroep sancties opleggen, omdat de journalistieke code van de NPO zou zijn geschonden. Ongehoord Nederland heeft nog een week de tijd om hierop te reageren.

Klachten over onjuiste informatie

De omroep droeg bij aan de verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie, oordeelde Smit begin juni. Ook wordt onjuiste informatie niet gecorrigeerd en worden meningen niet voldoende gescheiden van feitelijke informatie. Dat terwijl de journalistieke code stelt dat informatie betrouwbaar moet zijn en gecheckt moet worden.

Het onderzoek naar programma's van omroep Ongehoord Nederland kwamen na klachten vanuit het publiek. Sinds de toetreding van Ongehoord Nederland tot het omroepbestel kreeg de ombudsman bijna 150 mails met opmerkingen. Tien daarvan waren complimenten, de rest betrof klachten over ‘onjuiste informatie’, ‘gebrek aan onpartijdigheid of onafhankelijkheid’, ‘desinformatie’ en ‘racisme’.

ON gaf in zijn uitleg aan dat in de onderzochte programma's vooral meningen van gasten zaten. Meningen zijn vrij, stelde de omroep. Niet alle klachten waren volgens de ombudsman dan ook gegrond: “Een publieke omroep mag – ook in journalistieke programma’s – een standpunt innemen. De keuze voor sprekers en gasten was zeker qua politieke achtergrond eenzijdig, maar dat is niet te voorkomen als gasten met andere overtuigingen niet willen komen.”