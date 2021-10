Nostalgisch terugkijken op armoede

Pandjesbaas Dick Fennis, met zijn bontjas, sigaar en poenige auto het vleesgeworden kapitalistisch cliché. Beeld NTR VPRO

Omdat Lips ook graag verder kijkt dan Amsterdam schakelde hij gisteravond in op Andere Tijden, dat het nieuwe seizoen begon met een aflevering over de krottenkoning van Rotterdam. Deze Dick Fennis, die met zijn bontjas, sigaar en poenige auto een vleesgeworden kapitalistisch cliché was, bezat in de jaren zeventig in armere Rotterdamse wijken duizenden panden – er werden door de diverse geïnterviewden aantallen genoemd die uiteenliepen van twee- tot zesduizend. De panden van Fennis waren te ­herkennen aan ernstig achterstallig onderhoud, variërend van lekkages tot gaten in de vloer. Klagen had weinig zin, want dan kwam in het beste geval Fennis’ eigen onderhoudsdienst langs die als instructie had alleen het hoognodige te doen. Reparaties werden met plakmiddel ‘opgelost’, pappen en nathouden dus.

Omdat in de jaren zeventig niet alleen in Amsterdam maar ook in Rotterdam stadsvernieuwing synoniem was met megalomane projecten waarvoor oude stadswijken moesten worden platgegooid, kochten speculanten als Fennis halve straten op, in de verwachting dat de grond ooit veel geld waard zou worden. De huurders waren in de tussentijd overgeleverd aan deze huisjesmelkers.

Toch was het geen sombere aflevering van Andere Tijden. Buurtbewoners, actievoerders en opbouwwerkers keken met trots en zelfs nostalgie terug op de vele vaak ludieke acties die ze hadden gevoerd tegen Fennis: “Ik kijk op die tijd terug als een hele solidaire tijd.” Het hielp daarbij ook dat de acties uiteindelijk succes hadden: ­Fennis ging failliet, moest zijn panden verkopen en vluchtte voor de belasting naar Chili. En de buurten ­werden niet afgebroken, maar opgeknapt.

Lips vond het een leerzame aflevering en hij vroeg zich af of de Pandjesprins uit Amsterdam ook had gekeken.

Reageren? hanlips@parool.nl.