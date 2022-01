NOS verslaat Winterspelen vanaf de Jaap Edenbaan

Op de achtergrond zullen schaatsende mensen op de Jaap Edenbaan te zien zijn, belooft de NOS. Beeld The Washington Post via Getty Im

Vanwege het coronavirus en de daarbij horende maatregelen tijdens de Spelen in China zijn alleen omroepmedewerkers die noodzakelijk zijn voor de uitzendingen welkom in Peking. Daarom worden de verrichtingen van de schaatsers vanaf de schaatsbaan in Watergraafsmeer gevolgd.

De presentatie van de schaatsuitzendingen is in handen van Henry Schut, die samen met analisten Mark Tuitert, Erben Wennemars, Annette Gerritsen en Rintje Ritsma de schaatswedstrijden voorbeschouwt, bekijkt en analyseert. Op de achtergrond zullen rondschaatsende mensen op de Jaap Edenbaan te zien zijn, belooft de NOS.

Iedere avond tussen 21.30 uur en 22.20 uur wordt op het terrein van de Jaap Edenbaan een talkshow opgenomen, Studio Peking. Dione de Graaff ontvangt haar gasten in een tent naast de schaatsbaan. Onder meer Michelle David, The Cool Quest, DeWolff en Roel van Velzen komen optreden.

De Olympische Winterspelen worden gehouden tussen 4 en 20 februari.