NOS-presentatrice en actrice Leontien Ceulemans (70) overleden

Leontien Ceulemans in haar rol in de Nederlandse dramaserie ‘Villa Borghese’. Beeld ANP

Dit meldt oud-casting director Harry Klooster, die goed bevriend was met Ceulemans.

Leontien Ceulemans was in 1981 de eerste presentatrice van het Jeugdjournaal. Vóór die tijd was zij vooral bekend als actrice. Zij speelde in de jaren zeventig, tachtig en negentig in vele grote televisieseries, zoals Swiebertje, Joop ter Heul, Oorlogswinter, GTST en ‘t Zonnetje in Huis. Ook deed Ceulemans veel voice-overwerk.

Ceulemans groeide op in Amsterdam, als dochter van een actrice en een gitarist. Door het werk van haar ouders leerde zij al op jonge leeftijd de mediawereld kennen. Haar eerste optredens had zij in Avro’s Kinderkoor en in hoorspelen van de KRO, waar ook haar moeder aan meedeed.

Daarna volgde zij een opleiding bij het Scapino Ballet. Dit leverde haar klussen op als danseres bij grote televisieshows, zoals de Johnny en Rijkshow en het popprogramma Moef ga-ga. Toen zij op den duur toe was aan een nieuwe uitdaging, besloot ze zich verder te ontwikkelen als actrice.

Jeugdjournaal

Samen met onder anderen Marga van Praag stond Ceulemans begin jaren tachtig aan de basis van het Jeugdjournaal. Ceulemans bleef bijna twee jaar het gezicht van het programma, maar verliet dat vanwege aanhoudende kritiek op haar presentatiekwaliteiten.

De oud-televisiecoryfee trad de laatste jaren vanwege haar zwakke gezondheid niet meer in de openbaarheid. Zij heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Daarom zal er geen begrafenis plaatsvinden.