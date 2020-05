NOS onder vuur om diversiteits-database

Het gebouw van de NOS in Hilversum. Beeld anp

Dat blijkt vrijdag uit een publicatie op weblog GeenStijl. Daarin werden screenshots van de zogeheten ‘divibase’ getoond. In deze database zijn mensen onder meer gerangschikt op gender en etniciteit. Journalisten kunnen zo snel iemand vinden voor hun productie. Volgens GeenStijl is de database sinds november 2019 in gebruik.

Martin Bosma van de PVV en Zohair el Yassini van de VVD stelden in reactie daarop Kamervragen. Bosma sprak in een van zijn vragen van ‘etnisch profileren’, en El Yassini vroeg op Twitter: ‘Mensen met een migratie-achtergrond zoals ik zijn toch geen figuranten in een kaartenbak waar je punten mee kunt scoren en een trofee mee wint?’

Mensen met een migratie-achtergrond zoals ik zijn toch geen figuranten in een kaartenbak waar je punten mee kunt scoren en een trofee mee wint? Zo worden mensen gereduceerd tot hun afkomst of geslacht!



Niet alleen op rechts is er kritiek op de etniciteitsdatabase. Op Twitter regent het kritiek op de NOS. Zo spreekt voormalig Kamerlid voor GroenLinks Zihni Ozdil zijn ongenoegen uit op Twitter. ‘Mijn advies: stop met die etnische kaartenbak. Scout mensen van kleur maar reduceer ze niet tot hun afkomst.’

Jaren geleden gaf ik een workshop bij de NOS over diversiteit. Mijn advies: stop met de etnische kaartenbak. Scout mensen van kleur maar reduceer ze niet tot hun afkomst.



Gisteren en vorige week schreven alle media over 'etnisch profileren' bij de @belastingdienst. Schande! Onderzoek van de @toezicht_AP

Terecht



Ik loop even te zoeken wat diezelfde redacties van de @NOS divibokaal vinden. Mis ik wat artikelen?

Beste @NOS,

Op grond van de AVG vraag ik inzage in mijn persoonsgegevens bij jullie.

Hebben jullie, naast mijn naam en 06 ook bijv. informatie over mijn afkomst, levensovertuiging of ras genoteerd?

Ben ik soms gematst vanwege mijn afkomst? Kan ik dan niet schrijven? Trilt het papier niet van de kracht van mijn woorden?



De NOS laat in een reactie weten: “De divibokaal is voor de NOS een stimulans voor de redactie om te streven naar meer diversiteit in onze verhalen. Diversiteit is voor ons afkomst, maar ook sekse, overtuiging, geloof, opleiding en regionale spreiding. Dit is nodig omdat we nieuws uit en voor de hele samenleving willen brengen. Kennen we al die onderdelen van de samenleving even goed? Nee, is het eerlijke antwoord. Vandaar de bokaal.”

Tegen Trouw zegt NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff zich niet in het artikel van GeenStijl te kunnen vinden. “Daar klopt niks van. Alsof we een politieke doelstelling hebben. Als publieke nieuwsorganisatie proberen we op alle mogelijke manieren nieuws te maken voor iedereen. Dat betekent dat je onderwerpen wil maken waarin alle groeperingen zich kunnen herkennen, zowel qua geslacht, als geografische spreiding, afkomst etcetera.”