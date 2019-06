NOS-directeur Gerard Timmer: ‘Journalistiek, daar moet het om draaien’

Gerard Timmer, sinds een jaar algemeen directeur van de NOS, heeft geen zin om een zeur­verhaal af te steken. Natuurlijk maakt ook hij zich zorgen over nieuwe dreigende bezuinigingen op de publieke omroep, over teruglopende Ster-inkomsten, over de journalistiek die onder druk staat, maar klagen maakt het er niet beter op. “Er komen alleen maar issues uit Hilversum: te weinig geld, te dure programma’s, presentatoren die te veel verdienen. Allemaal ­gedoe. Laten we nou eens tonen dat we als publieke omroep van betekenis zijn. Laten we een verhaal afsteken dat energie geeft in plaats van energie zuigt.”

Minister Arie Slob komt binnenkort met zijn ­visie op de publieke omroep. U ziet die brief dus niet met angst en beven tegemoet?

“Ik denk niet in dat soort termen. We zijn met z’n allen in een heel negatief vocabulaire beland, terwijl ik vooral wil denken in termen van kansen. Het medialandschap verandert razendsnel en daarop moeten we anticiperen. Door uit te gaan van onze kracht, journalistiek meer samen te werken, door ons nog meer te focussen op onze kerntaken.”

Bijvoorbeeld door NPO 3 te schrappen?

“Dat vind ik onverstandig. Het is een maatregel waarmee je weinig bespaart en leidt tot nog verder dalende Ster-inkomsten.”

Je kunt de Ster ook afschaffen.

“Dan moet Den Haag het bonnetje van tweehonderd miljoen euro oppakken. Ik ben geen voorstander van dit plan: de publieke omroep drukt dan nog meer op de overheidsbegroting. En nog belangrijker: de NPO raakt nog afhankelijker van de politiek.”

Ook dit kabinet lijkt van plan verder te snijden in de NPO.

“In het regeerakkoord staat dat het kabinet een stevige publieke omroep voorstaat. Het belang van journalistiek, zowel landelijk, regionaal als lokaal, wordt expliciet genoemd. Daar houd ik mij aan vast.”

“De afgelopen jaren is bijna dertig procent van het budget afgegaan. Voor de NOS geldt dat de tijd van de kaasschaaf voorbij is. Nu nog verder bezuinigen raakt onze primaire taak: de neutrale en onafhankelijke nieuwsvoorziening.”

Iedere omroepbaas zal zeggen dat er bij hem of haar niks meer af kan.

“En ik praat namens de NOS, ik ga niet over andere omroepen. Journalistiek is wel de kurk waar de publieke omroep op drijft. Nieuws, sport en evenementen zijn vanwege het urgente karakter heel belangrijk voor de publieke netten en voor online.”

Een terugkerend discussiepunt: waarom strijdt de NOS mee om die peperdure voetbalrechten?

“Wij vinden dat Oranje en de eredivisie bij de publieke omroep thuis horen. Maar wat je in deze discussie nooit hoort, is dat de NOS aan alle sporten, groot en klein, aandacht besteedt. In de dweilpauze van het schaatsen zenden we bijvoorbeeld handbal uit. Daar zouden anders nooit 800.000 mensen naar kijken. Of kijk naar het vrouwenvoetbal: dat zenden we al jaren uit, waarmee we de sport ook populairder maken. Na het door Nederland gewonnen EK in 2017 is het aantal aanmeldingen van meisjes op voetbalverenigingen met zeven procent gestegen.”

U wilt meer samenwerken met lokale en ­regionale omroepen. Hoe ziet dat er in de ­praktijk uit?

“De NOS voelt zich verantwoordelijk voor de journalistieke infrastructuur in Nederland. Sinds 2015 wisselen wij nieuwsberichten uit met regionale omroepen, vorig jaar waren dat er meer dan drieduizend. We hebben afgesproken dat eind dit jaar onze online platforms beter op elkaar aansluiten. De NOS kan ook van betekenis zijn voor lokale media door hen in de toekomst gebruik te laten maken van onze content en journalisten op te leiden die daar aan de slag kunnen. Het kabinet heeft daar geld voor gereserveerd: er is een innovatieregeling voor regionale omroepen van vijf miljoen euro voor dit jaar en acht miljoen euro in 2020. Ook is in het regeerakkoord zestien miljoen gereserveerd voor het versterken van de lokale democratie. Mijn oproep is om dat geld in lokale journalistiek te stoppen.”

Wanneer mogen private partijen NOS-filmpjes op hun site zetten?

“Wij staan open voor samenwerking, maar dan moeten er wel afspraken gemaakt worden.”

Is het wel eerlijk dat de publiek gefinancierde NOS online concurreert met kranten?

“Je kunt de NOS niet verwijten dat we actief zijn op online platformen en dat we daar veel worden bezocht. Bovendien hebben we een andere opdracht dan private partijen zoals uitgevers. Zij moeten geld verdienen, wij moeten een neutrale en open nieuwsvoorziening zijn. Samen vormen we een stevig, pluriform journalistiek landschap.”

Geregeld klinkt er kritiek op de ­neutraliteit van de NOS.

“Wekelijks bereiken we 12,5 miljoen Nederlanders, 89 procent heeft vertrouwen in de NOS. We trekken ons alle kritiek aan: elke dag vinden felle discussies plaats over onze berichtgeving. Dat gaat tot op het niveau van woordkeuze. Was het niet te gekleurd, was de samenstelling van de mensen die aan het woord kwamen in orde?”

Voelt u zich af en toe de nationale boksbal?

“We zijn publiek gefinancierd, we zijn altijd overal. Dus ik begrijp dat mensen een opvatting over ons hebben. Het bewijst dat de NOS ertoe doet, dat we relevant zijn.”

Is dat uw grootste angst: dat de NOS aan relevantie inboet?

Verheft plotseling zijn stem. “Laten we eens ophouden over angsten! Ik zit helemaal niet in die groef. Natuurlijk moeten we ons wapenen tegen mondiale techspelers, natuurlijk zouden extra bezuinigingen slecht zijn, maar laten we nadenken hoe we journalistiek beter kunnen samenwerken, hoe we ons mét elkaar kunnen aanpassen aan het veranderende medialandschap. Dat zijn de uitdagingen waar we voor staan. De toekomst van de journalistiek ligt in de samenwerking: lokaal, regionaal en privaat.”