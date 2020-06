NOS deed verslag van terrassen alsof het een nationale feestdag was

NOS Journaal Beeld NPO 1

Pinkstermaandag was dit jaar vooral T-day: de dag waarop de terrassen na tien weken weer open mochten. Na tien weken berichten van het coronafront was het nu tijd voor frontberichten van het terrasfront en het NOS Journaal had Edwin van den Berg naar Alkmaar gestuurd om verslag te doen. Toen de terrassen op het Waagplein klokslag 12 uur in gebruik mochten worden genomen, zat hij op zijn post. Hij waagde zich aan een voorspelling: “De verwachting is dat hier in Alkmaar een hoop mensen een terrasje zullen pakken na 2,5 maand.”

In het Journaal later op de dag deed Van den Berg diepte-interviews met terrasbezoekers. “Hebben jullie dit gemist?” vroeg hij aan een groepje twintigers dat aan het bier zat. “Absoluut. Het heeft lang geduurd, maar we worden nu eindelijk beloond.”

Aan de uitbaatster van een terras: “Het is gelijk druk, kun je het wel aan?” Ze kon het aan.

In het Journaal van 18.00 uur kon de onvermoeibare Van den Berg vanaf zijn post melden dat het op het Waagplein vooral ‘gezellig druk was geweest’. Zijn eerdere voorspelling dat een hoop mensen een terrasje zouden pakken, bleek zowaar uitgekomen: “Het bewijst dat mensen er na al die tijd behoefte aan hadden een terrasje te pakken.” Hij had een terrasveteraan gevonden die zijn emoties niet langer de baas kon. “De vrijheid die er is, voor iedereen. Dat vind ik erg belangrijk,” zei de man met verstikte stem.

En zo werden op 1 juni Koningsdag en 5 mei in één keer ingehaald in Alkmaar en de rest van bevrijd Nederland.

