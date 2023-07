North Sea Jazz dag 2: Jazz op een harp, zompige southern soul en beukende techno

Snarky Puppy op North Sea Jazz. Beeld ANP

Het is zeker geen gebruikelijk instrument in de jazz, maar helemaal onbekend is de harp er toch niet. In de jaren vijftig bewees Dorothy Ashby dat je op een harp ook bebop kunt spelen. Tegenwoordig is er de eveneens Amerikaanse Brandee Younger, die zich als harpiste thuisvoelt in zowel de wereld van de jazz als die van de popmuziek.

Op North Sea houdt ze het bij de jazz. Jazz van de spirituele soort welteverstaan : Alice Coltrane, een van de grondleggers van dat jazzsubgenre, is een duidelijk hoorbare en door Younger ook benoemde invloed. De muziek klinkt meditatief en dromerig; heerlijk om even bij weg te zweven tijdens de als altijd weer hectische 46ste editie van het festival.

Als verrassing doet in een stuk saxofoniste Lakechia Benjamin mee, die ook een eigen optreden op North Sea heeft. De twee, die elkaar goed kennen, verwonderden zich er backstage over dat ze nooit samen op een podium stonden. Ze delen de liefde voor spirituele jazz. Met de bijdragen op sax van Benjamin waart in de zaal niet alleen de geest van Alice Coltrane, maar ook die van haar man John Coltrane. Prachtig.

Dichte deur

Het Brandee Younger Trio treedt op in een van de vele kleinere zalen van het Ahoycomplex. Het is zaak daar als bezoeker vroeg aanwezig te zijn voor een concert, anders sta je mogelijk voor een dichte deur. Maar dat gebeurt soms ook bij de grote zalen. En dan niet alleen bij de popacts daar. Vroeg op de zaterdag kan er in de Maas (normaal het Ahoy-stadion) al niemand meer in bij Snarky Puppy, de veelkoppige en populaire Amerikaanse jazzgroep.

Snarky Puppy speelt superstrak groovende fusion. Soms is die wat braaf, maar de individuele virtuositeit van de vele leden is vaak spectaculair. Ja, hoor, gooi er gerust nog zo’n gitaarsolo in seventiesstijl tegenaan. De groep wisselt nogal eens van samenstelling, maar een vaste waarde is bassist Michael League. Die is grappig om naar te kijken: zo ongeveer per gespeelde noot trekt hij een andere gekke bek.

Verwarring bij het betreden van het Congo Square, een van de buitenruimtes van North Sea. Horen we daar nou die oempf-oempf-oempf-sound zoals we die kennen van dancefestivals. Jawel, de Belgische groep NAFT speelt techno. Maar dan wel met een typisch jazzinstrumentarium. Met alleen koper en slagwerk creëren ze een beukend geluid dat even minimaal én overrompelend is als echte techno.

En deze akoestische dance doet precies wat elektronische dance ook doet: er wordt massaal en wild gedanst op het Congo Square. Geweldig dat zoiets goed valt op een jazzfestival. Zou de groep het andersom ook zo goed doen op een dancefestival?

Soul valt ook altijd lekker bij het popminnende deel van het Northseapubliek. De leden van The Staples Jr. Singers zijn anders dan de naam doet vermoeden géén famile van de Staple Singers, de legendarische Amerikaanse zanggroep waarvan het enige nog in leven zijnde lid, zangeres Mavis Staples, vrijdag met groot succes optrad op het festival.

Rauw en emotioneel

The Staples Jr. Singers zijn een lang vergeten groep, die zich in de jaren zeventig vernoemde naar hun grote voorbeelden. Sinds hun enige, toen in een heel kleine oplage verschenen album When Do We Get Paid vorig jaar opnieuw werd uitgebracht op het label van David Byrne van de Talking Heads, hebben ze meer succes dan ze ooit hadden.

In de jaren zeventig waren ze tieners. Dat het leven sindsdien niet altijd makkelijk was, is ze aan te zien. De drie leden van de groep, die muzikaal worden bijgestaan door hun kinderen, werken het optreden grotendeels zittend af. Maar wat een fantastische stemmen hebben ze nog altijd: rauw, emotioneel, doorleefd.

Hun southern soul, waar de nodige blues en heel veel gospel in zit, klinkt heerlijk zompig. Maar heftig zijn in hun songs van vroeger de bezongen onderwerpen. Dat botte racisme en die schaamteloze uitbuiting hebben ze indertijd aan den lijve ondervonden.