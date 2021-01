Noorderslag, volledig digitaal maar tóch weer die keuzestress

Froukje tijdens Noorderslag 2021. Beeld Ben Houdijk

Het was af en toe moeilijk kiezen. Zapte je naar troubadour Tim Dawn op stream 1 of toch naar countryrockduo Sam & Julia op kanaal 3? En was er tussendoor tijd voor een biertje of was drieënhalf uur non-stop switchen tussen de drie livestreams vol minioptredens toch het beste?

Het gehaaste gevoel bracht zo toch nog herinneringen terug aan een ‘echte’ editie van Noorderslag, in een mudvol concertcentrum Oosterpoort met z’n rijen voor de zaaltjes en zichzelf steeds op de meest ongunstige momenten overlappende programma.

Prestatie van formaat

Dat het festival er in slaagde een digitale editie neer te zetten die thuis op de bank (gratis) toegankelijk was voor iedere fan van nieuwe muziek van Nederlandse bodem, was een prestatie van formaat. Ook de line-up verdiende een compliment. Bijna iedere denkbare artiest die het afgelopen jaar zijn eerste trede van de ladder naar de top beklom, kreeg een plekje.

Het enige dat ontbrak was de traditionele Popprijs. BUMA Cultuur oordeelde, overigens tegen de zin van de juryleden, dat het prijzengeld dit jaar beter naar de algehele ondersteuning van de zwaar getroffen Nederlandse muziek kon gaan.

Zo ging alle aandacht zaterdagavond naar de nieuwe lichting van de nederpop. Die was in de dagen vooraf al neergestreken in de Oosterpoort om – na een coronasneltest – z’n optredens vooraf op te nemen. Zo konden de sets gecomprimeerd worden tot precies 15 minuten per stuk en was het mogelijk in één hoopvolle en vrolijke avond 40 optredens te programmeren.

Donkere setting

Allemaal opgenomen in dezelfde donkere setting in de van zichzelf al niet heel sfeerrijke Oosterpoort en dus gemikt op de kijker thuis in plaats van in de zaal. Als de muzikanten al iets te verwijten viel, was het dat ze met die verandering soms wel erg weinig rekening hielden. Vaak serveerden ze concerten gericht op een denkbeeldig publiek voor het podium. Waarom de camera niet meer betrekken in het optreden?

Sophie Straat op Noorderslag 2021. Beeld Ben Houdijk

Wie even afdwaalde naar het kanaal met Nederlandse hoogtepunten van eerder in de week gehouden broederfestival Eurosonic zag onder anderen zangeres Rimon gloriëren. Zij hoefde niet in de Oosterpoort op te nemen en had geïnvesteerd in een videoclipachtige setting waarin zij zelf het schitterend beschilderde middelpunt was.

Daarmee vergeleken waren optredens van bijvoorbeeld Sam & Julia of Robin Kester wel heel erg ingetogen. Fraaie, stemmige liedjes hebben ze beiden op het repertoire, maar een beetje extra moeite om de kijker door het scherm van z’n laptop naar de Oosterpoort te transporteren had hun optredens ongetwijfeld opgetild.

Ster van het festival

Eigenlijk was er maar één artiest die geen enkele show bleek nodig te hebben om ook via een gammele wifi-verbinding een onuitwisbare indruk te maken. Zangeres Froukje werd de ster van het festival met vier sterke liedjes, die zowel tekstueel als qua vorm imponeerden. Elektropop met gezongen rap (of gerapte zang) met, op Ik wil dansen, ook nog plek voor een vette gitaarsolo. Haar liedjes hebben de vinger aan de pols van de tijdsgeest en zijn bovendien geschreven in vindingrijk Nederlands. Het kan niet anders of 2021 wordt haar jaar.

Ook indruk maakten zangeres en actrice Abbey Hoes met haar kleine countrypopliedjes en de elektroformatie Banji. De vier leden van die laatste band lijken qua uiterlijk allemaal van dezelfde IJslandse familie af te stammen, maar brachten met hun futuristische synthesizerliedjes en vervormde vocalen eerder de sound van een metropool ergens in de verre toekomst.

Smartlappensnik

Het visueel meest onontkoombare optreden was van zangeres Sophie Straat, die zich als een jonge Mieke Stemerdink met smartlappensnik keerde tegen de gentrificatie in Amsterdam. Met enkele woedende liedjes, met de bakfiets als symbool en gewillig slachtoffer, bleek een kwartiertje op afstand kijken uiteindelijk veel te kort.