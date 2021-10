Noord-Korea zegt wonderwapen te ontwikkelen, maar zoekt ondertussen toenadering

Foto van de Noord-Koreaanse regering van een raketlancering vanuit een trein op 15 september. Beeld AP

Op de dag dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un bereid zei te zijn de dialoog met Zuid-Korea te hervatten, steeg gisteren een raket op vanaf Noord-Koreaanse bodem. Volgens persbureau KCNA – spreekbuis van het regime – was het een onlangs ontwikkelde luchtafweerraket met ‘opmerkelijke gevechtsprestaties’, boordevol nieuwe ‘sleuteltechnologieën’.

Het was alweer de vierde rakettest in de afgelopen weken, een opmerkelijk hoog aantal. Tegelijkertijd zocht Kim Jong-Un gisteren dus toenadering tot zijn zuiderbuur. Op een bijeenkomst van het Noord-Koreaanse parlement zei hij de telefoon- en faxlijn in oktober te willen heropenen. De inter-Koreaanse relaties bevinden zich volgens Kim op een kruispunt. Kiezen de landen voor verzoening of voor een ‘vicieuze cirkel van confrontatie’?

Beloften en dreiging

Kim lijkt ‘the stick and the carrot’ te hanteren: een metafoor voor het gebruik van mooie beloftes (de wortel) in combinatie met militaire dreiging (de stok). Enerzijds wil hij erkenning als nucleaire macht, anderzijds zal hij hopen dat de economische sancties tegen zijn land worden versoepeld. Het liefst zo snel mogelijk.

Daarbij probeert Kim zijn tegenstanders tegen elkaar uit te spelen. Waar hij toenadering zoekt tot zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in, die de verhoudingen tussen beide landen hoopt te verbeteren, houdt hij de deur naar de Amerikanen gesloten. De gesprekken tussen de VS en Noord-Korea liggen stil sinds het mislukken van een top in 2019, tussen Kim en president Trump. Een aanbod van diens opvolger Joe Biden om ze te heropenen, omschreef Kim als een list. “Dit is niets meer dan een façade om jullie bedrog en kwade bedoelingen achter te verschuilen.”

In buurlanden van Noord-Korea en in de VS bestaan ondertussen zorgen over de Noord-Koreaanse wapentests. Vooral de ontwikkeling van een raket die dinsdag de lucht in ging, wordt op de voet gevolgd. Het gaat om de Hwasong-8, volgens het Noord-Koreaanse regime een ‘strategisch wapen’. Dat is een eufemisme voor een raket waarop een nucleaire lading kan worden geplaatst.

Hypersonisch wonderwapen

Nog opmerkelijker is een andere claim over de Hwasong-8: het zou volgens de Noord-Koreanen gaan om een hypersonische raket. Dergelijke raketten vliegen met meer dan vijf keer de snelheid van het geluid, wat het ontzettend moeilijk maakt om ze te onderscheppen. Die militaire technologie is het nieuwste van het nieuwste: grootmachten als de VS en China werken nog keihard aan de ontwikkeling van hypersonische raketten. Rusland zou er vorig jaar al één hebben afgeschoten vanaf een marineschip in de Witte Zee. Die raket bereikte een snelheid boven 8000 kilometer per uur.

Volgens de Zuid-Koreaanse legertop is de Noord-Koreaanse raket nog volop in ontwikkeling. En toch maken de VS, Zuid-Korea en Japan zich grote zorgen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dat de tests ‘vooruitzichten van instabiliteit en onveiligheid’ creëerden. De VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben vandaag een bijeenkomst van de Veiligheidsraad samengeroepen. De VN heeft Noord-Korea verboden om ballistische raketten te testen, maar het regime gaat er gewoon mee door.

Sterker, de Hwasong-8 zou volgens Noord-Koreaanse media slechts ‘een van de vijf belangrijkste wapens zijn’. Deze zomer registreerde het Internationaal Atoomagentschap bovendien dat Noord-Korea zijn belangrijkste kernreactor opnieuw in werking heeft gesteld. Een volgens het agentschap ‘zorgwekkende’ gebeurtenis.