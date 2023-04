Nooit meer James Bond met een sjekkie: mediamakers maken zich hard voor rookvrije films

Het beeld van een acteur die in een film stoer een sigaret rookt moet binnenkort verleden tijd zijn: bekende mediamakers spreken zich in een campagne uit tegen de verheerlijking van de sigaret in de media. ‘Roken in een serie als Sex Education is echt niet nodig.’

Clint Eastwood, Audrey Hepburn, Brad Pitt en zelfs James Bond: zo ongeveer elke tv-held stak op enig moment weleens een sigaret op op het grote doek. Jarenlang had roken dan ook een stoer imago, maar dat moet volgens bekende Nederlandse mediamakers dringend veranderen.

In de nieuwe campagne van de Rookvrije Generatie zetten film-, tv- en magazinemakers, muzikanten, influencers en fotografen zich dan ook in tegen de verheerlijking van roken in hun sector. Met leuzen als ‘roken is niet fashion’ en ‘roken is niet stoer’ dringen ambassadeurs als Dieuwertje Blok, Mandy Woelkens en Olivia Lonsdale aan op een rookvrije wereld.

“James Bond was mijn held,” zegt regisseur Tim Oliehoek, ambassadeur van de Rookvrijcampagne. “Als Sean Connery de bekende tekst ‘Bond, James Bond’, uitsprak, stak hij een sigaret op. Door een sigaret op te steken zijn hoofdpersonen zogenaamd cool. Dat idee is een beetje achterhaald.”

“De campagne betekent niet dat je nooit meer sigaretten zal zien in films, maar we moeten stoppen met het verheerlijken van roken,” zegt Oliehoek. “Als je iets hedendaags maakt voor jongeren is het niet verstandig om iemand stoer te laten lijken door ’m te laten roken. Daar heb je sigaretten echt niet meer voor nodig.”

Sex Education

Uit onderzoek van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, bestaande uit de Hartstichting, KWF en het Longfonds blijkt dat twee derde van de Nederlanders behoefte heeft aan rookvrije films, tv, tijdschriften en sociale media. Professionals uit de sector moeten hun verantwoordelijkheid nemen, aldus het onderzoek. Eerder bleek al dat jongeren meer kans hebben zelf te gaan roken bij het zien van rookbeelden in media.

Voor Oliehoek, regisseur van series als Arcadia en Het geheime dagboek van Hendrik Groen, ligt het aan de doelgroep, het scenario en de tijd waarin de film zich afspeelt of het verstandig is om sigaretten in beeld te brengen. “Als een programma zich in de jaren tachtig of negentig afspeelt, kun je niet ontkennen dat er gerookt wordt. Maar tegenwoordig is de sigaret in de echte wereld steeds minder zichtbaar, daarom is het belangrijk dat we deze discussie aangaan. In Sex Education een serie voor jongeren, wordt bijvoorbeeld veel gerookt. Dat is niet nodig, het voegt weinig toe.”

Als het aan Carla van Gils ligt, directeur KWF en voorzitter Gezondheidsfondsen Rookvrij, verdwijnt roken volledig uit de media. “We streven naar een rookvrije samenleving. Dat lukt al op scholen, sportvelden en stations, maar de mediawereld is nog verre van rookvrij.”

Door mediamakers erbij te betrekken hoopt van Gils dat de discussie gestart wordt. “We zien dat influencers waar jongeren tegenop kijken vapen en trucjes doen met de rook die ze uitblazen. Het wordt aantrekkelijk gemaakt. Daar moeten we echt vanaf.”

Twee derde van de rokers begint voordat ze 18 jaar zijn. Van Gils: “Daar begint de verslaving. Deze groep is gevoelig voor idolen en daar wil je dus vroeg op inspelen.”

Creatieve oplossingen

In films en series wordt roken vaak gebruikt om een tijdsbeeld te schetsen of een personage vorm te geven. “Kunnen we niet kijken of er iets creatievers mogelijk is?” zegt van Gils. “Het moet niet de standaard zijn. Daarom gaan we in gesprek met mediaorganisaties en hopen we dat we afspraken kunnen maken met bijvoorbeeld de NPO.”

Hoofdredacteur van Linda Meiden Mandy Woelkens kiest er bewust voor geen sigaretten en vapes te laten zien in het magazine ‘voor de millennial en generatie Z’. “We hebben invloed met de dingen die we laten zien. Ik zou het erg vinden als mensen door ons zouden gaan roken.”

“Toen ik jong was kon je overal roken, ook binnen.” Dat vind Woelkens nu een ‘bizar idee’. “In fotoshoots en films wordt roken gebruikt voor een cool imago, maar we mogen wel wat creatiever zijn. Ik heb een kind en zou het heel fijn vinden als hij opgroeit in een generatie zonder sigaretten.”