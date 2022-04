Nooit eerder vertoond: Belgische mol stapt vroegtijdig uit het spel

Beeld -

“Ik heb nog nooit gefaald en nu heb ik het gevoel van wel. Dat breekt me,” zegt Minguet in een videoboodschap in de vierde aflevering, die zondag werd uitgezonden. In de video laat hij ook weten dat hij de mol is. “De eerste proeven gingen vlot, maar daarna kreeg ik mijn spel niet meer gespeeld. Aan het einde van de rit wou mijn lijf niet meer mee.”

Al in de tweede nacht ging het fout, zegt Minguet tegen een Vlaamse fansite. De fysiotherapeut vond het mentaal zwaar om de andere deelnemers tegen te werken. “Ik was aan het slapen en dromen over een proef waar er geld in de pot was gebracht.” Minguet was dusdanig aan het dromen dat hij hardop sprak in zijn slaap. Zijn kamergenoot, een andere deelnemer, wees hem daarop.

Minguet dacht daarom dat hij met zijn voorkennis zichzelf had verraden. In de nachten daarop durfde hij de slaap nog amper te vatten. “Ik dacht: ‘ik heb het verklapt en nu staat het in grote letters op mijn hoofd’, waardoor ik mij ook constant verdacht voelde. Daarin ben ik zelf in een soort tunnelvisie beland. Als je in je eigen hoofd zit te malen, dan lukt het niet meer.”

De programmamakers waren op dat moment juist heel tevreden over Minguet, die zichzelf bij elke opdracht bij elkaar moest rapen. “De gezondheid is een rode lijn waar wij nooit over gaan natuurlijk. Hij had het zo moeilijk, dat het niet meer te verantwoorden was,” zegt presentator Gilles de Coster.

Voor de komende zes afleveringen is een nieuwe mol aangewezen. In Nederland doen alleen bekende Nederlanders mee aan het programma, maar in België zijn de kandidaten onbekend.