Noodplan: 21,4 miljoen euro voor ‘verzuipende’ culturele sector in Amsterdam

Een lege zaal in DeLaMar. Beeld Remko de Waal/ANP

Het geld is ook bedoeld om culturele instellingen en makers te helpen bij het opstarten, zodra versoepeling van de coronamaatregelen weer mogelijk is, stelt cultuurwethouder Touria Meliani. “Ik wil dat we straks weer kunnen genieten van het geweldig diverse aanbod van onze stad. Met zijn musea, podia, nachtclubs, theaters en al die verschillende makers die zich elke dag inzetten om van Amsterdam de interessante stad te maken die hij is. Dat moet je koesteren.”

De aanhoudende coronacrisis raakt de Amsterdamse culturele sector hard; het totale verlies aan inkomsten van de sector in 2020 en 2021 wordt geschat op 2,5 miljard en herstel komt pas in zicht tegen het einde van 2023.

Noodsteunregeling

Het college heeft daarom tot een nieuwe noodsteunregeling besloten, waarvoor 16 miljoen euro is gereserveerd. Voor de regeling komen niet alleen instellingen in aanmerkingen waarmee de gemeente al een subsidierelatie onderhoudt (10 miljoen euro), maar ook instellingen die geen onderdeel uitmaken van het Kunstenplan, zoals kleinschalige (buurt)theaters en musea (6 miljoen euro). Ook de niet gesubsidieerde Hermitage, die vorige week een crowdfundingsactie startte om zijn voortbestaan veilig te stellen, kan volgens de wethouder een steunaanvraag doen bij de gemeente.

Ook komt er een noodsteunregeling voor broedplaatsen die in zwaar weer verkeren (0,4 miljoen euro) en wordt er via het Amsterdams Fonds voor de Kunst 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten van onafhankelijk werkende makers en buurtgerichte initiatieven.

Voor nachtclubs en organisatoren van evenementen en festivals die te lijden hebben onder de coronacrisis is een regeling in de maak die het mogelijk moet maken makers, dj’s en kunstenaars te boeken zodra er weer publiek mag worden verwelkomd. Voor festivals en evenementen worden in 2021 minder leges in rekening gebracht.

Enorme verliezen

Gezien de grote omvang van de cultuursector in Amsterdam, de enorme verliezen die worden geleden en het onzekere toekomstperspectief kan de gemeente het niet alleen, stelt Meliani. “Daarom zet de gemeente de gesprekken met het rijk voort over extra steun aan de cultuursector en over meer mogelijkheden voor openstelling.”

Wethouder Touria Meliani. Beeld Gemeente Amsterdam

Ook worden er gesprekken gevoerd met private fondsen en bedrijven over ondersteuning van kunst en cultuur in Amsterdam, en ondersteunen de gemeente en de provincie Noord-Holland gezamenlijk de oprichting van de Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur. Dat is een initiatief van de Amsterdamse Kunstraad en het Amsterdams Fonds voor de Kunst, dat ervaren professionals uit het bedrijfsleven als coach aanbiedt aan noodlijdende instellingen uit de culturele sector.

Met de afdeling Werk, Participatie en Inkomen wordt gewerkt aan een banenplan, met amsterdam&partners wordt gekeken hoe er op termijn weer publiek naar alle Amsterdamse culturele instellingen ‘gelokt’ kan worden.

“Voor zover wij in kaart hebben kunnen brengen, zijn er nog geen instellingen omgevallen, maar ze verzuipen wel als er niet snel iets gebeurt. Ik heb al eerder gezegd dat wij niet genoeg geld hebben om alles en iedereen te redden, maar deze steun biedt echt verlichting. We weten ook dat er meer nodig is dan 21,4 miljoen euro. Het rijk heeft hier ook een rol in te spelen,” aldus Meliani. “We hebben als gemeente niet de sleutel tot herstel in handen; dat komt pas als de deuren straks weer open kunnen. Maar met dit plan ondersteunen we de sector en dragen we bij aan het zo snel mogelijk weer tot bloei kunnen laten komen van kunst en cultuur in Amsterdam.”