Nog pijnlijker: zowel John van den Heuvel als Ronald Koeman was elders al te gast

Isola di Beau. Beeld RTL4

Beau was weer heel erg Beau bij Isola di Beau. Op het zonovergoten Sardinië legt hij à la Rik Felderhof elke week twee BN’ers in de watten en de gesprekken moeten en zullen openhartig zijn. Na een duik van een rots ging Beau recht op zijn doel af en bestookte Ronald Koeman en John van den Heuvel met vragen als: “Schiet je dan ook vol?”

Het gesprek met Koeman had het eerste interview kunnen zijn met de nieuwe bondscoach na de uitschakeling van Oranje op het WK. Maar ja, deze uitzending was in september al opgenomen. Dus ging het niet over Louis van Gaal of Andries Noppert, maar alleen over de vraag wie het WK ging winnen. Brazilië, dacht Koeman, terwijl Argentinië op het andere net juist klaar was met de ereronde.

Nog pijnlijker: zowel Van den Heuvel als Koeman waren de afgelopen weken te gast bij Sterren op het doek waar het óók de bedoeling is een BN’er het hemd van het lijf te vragen. Van de misdaadverslaggever wisten we daarom al dat zijn vrouw tot haar verdriet haar baan als kleuterjuf moest opgeven toen de politie na de moord op Peter R. de Vries de persoonsbeveiliging opvoerde.

Koeman had in Sterren op het doek al in geuren en kleuren verteld over zijn hartaanval en het klemmende gevoel dat hij daarmee broer Erwin heeft gered. Die vatte de attack van zijn jongere broer op als waarschuwing en kon nog net op tijd doorgelicht worden. Het enige waar Lips van opkeek, was de naam van de familieappgroep: de Koetjes.

Beau hoopte zijn gasten wat beter te leren kennen. Tja, Lips kende ze eigenlijk wel zo’n beetje. Van ettelijke interviews eerder. En van Sterren op het doek een paar weken terug.

