Nog geen ‘regelrechte haat’ in nieuwe serie van Coen Verbraak

Barry Atsma is de eerste gast in In de beste families. Beeld Lilian_van_Rooij

“Dat vind ik een rare vraag,” zegt ­Barry Atsma. Hij kijkt de interviewer wat bozig aan. Die interviewer is Coen Verbraak, die Atsma de vraag stelde hoe het kon dat hij zo’n broer heeft. Die broer is Rimmert Atsma, die het syndroom van Down heeft.

Dit stekelige moment zien we in de eerste aflevering van In de beste families. Broers en zussen. Het is de nieuwe serie tv-programma’s van Coen Verbraak, bekend geworden door de mooie serie Kijken in de ziel. De beginbeelden van de eerste aflevering tonen een jongen en een meisje in een zwembadje in de tuin. Dan horen we de stem van Coen Verbraak: “De relatie met een broer of zus is voor de meeste mensen de langdurigste verbinding die ze in hun leven hebben. Dat gaat gepaard met grote emoties en gevoelens. Van vriendschap en verbondenheid tot competitie, concurrentie en soms regelrechte haat.”

Van dat laatste zien we niets terug in deze eerste aflevering. Dat is jammer, want conflicten zijn bijna altijd interessanter dan vreedzaam met en naast elkaar samenleven. Het blijft bij het ongemakkelijke moment tussen Barry Atsma en de interviewer.

De knapste van veertien

De opzet van deze nieuwe serie is ­gelijk aan Kijken in de ziel. Verbraak zit tegenover één iemand en stelt zijn vragen. Met sommige antwoorden confronteert hij dan een volgende gast aan tafel. Zus Olga Franssen herinnert zich dat zus Helma de knapste was van de veertien kinderen Franssen. Als haar broer Porgy Olga voorbijliep, zei hij wel eens: “Zes min.” ­Olga: “Helma kreeg een negen.” Waarop acteur Porgy Franssen zegt dat hij zich totaal niet kan vinden in de woorden van zijn zus. “Ik ben geen pestkop.”

Zo af en toe spreken broers of zussen elkaar dus tegen. Naast de bekende ‘koppen’ Barry Atsma en Porgy Fransen en hun broers en zussen, spreekt Verbraak ook met de broers Van Bommel (van de schoenen) en een tweeling die bij de geboorte uit elkaar werd gehaald en ter adoptie is afgestaan.

Niet bijster interessant, om eerlijk te zijn, deze eerste aflevering. Waarschijnlijk omdat de meesten van ons zelf broer of zus zijn en we de mechanismen tussen broers en zussen, en het functioneren binnen een gezin, zo goed kennen. Wachten dus op die ‘regelrechte haat’.

In de beste families. Broers en zussen. Woensdagavond, NPO 2, 21.10 uur