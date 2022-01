Nog geen groen licht voor fusie Talpa en RTL

Beeld ANP

Dat laat de ACM vrijdag weten.

Vorig jaar maakten RTL en Talpa bekend te willen samengaan. De ondernemingsraden gingen al akkoord, alleen toezichthouder ACM moest nog beoordelen of er geen ongewenste monopoliepositie zou ontstaan na de fusie. Die goedkeuring komt er voorlopig dus niet.

Door de fusie van RTL en Talpa, die samen 9 televisiezenders bezitten, zou het Nederlandse medialandschap er totaal anders uit gaan zien: naast de publieke omroep zou er de facto nog maar een grote, commerciële speler overblijven. Beide partijen lieten echter weten dat televisie van ondergeschikt belang is: door de fusie zouden ze het samen op kunnen nemen tegen de Amerikaanse techreuzen die een steeds groter deel van de Nederlandse advertentiemarkt opslokken.

Zorgen adverteerders

De ACM lijkt echter de zorgen van Nederlandse adverteerders serieus te nemen. Zij vrezen dat RTL/Talpa de prijs van televisieadvertenties eenzijdig kan verhogen als gevolg van de sterke positie die zij zullen krijgen. Daarnaast krijgen distributeurs zoals VodafoneZiggo en KPN dan te maken met één grote aanbieder, in plaats van twee. Onderzoek moet uitwijzen of RTL/Talpa daardoor hogere prijzen kan afdwingen, wat er uiteindelijk toe leiden dat consumenten meer moeten betalen voor televisie. Ook producenten van programma’s zijn bang dat hun onderhandelingspositie verslechtert na de fusie.

De ACM gaat de komende tijd verder met haar onderzoek, om uit te zoeken wat de prijseffecten van de fusie zijn voor de reclamemarkt, producenten van tv-programma’s, advertentiebedrijven en distributeurs. Onduidelijk is wanneer dit onderzoek is afgerond en wanneer RTL en Talpa weten of ze door kunnen gaan met hun fusieplannen.