Nog even wennen: Tim den Besten in een serieuze rol

Hoe ziet de wereld er in 2039 uit? Lips heeft geen flauw benul, en ging dus zitten voor De toekomst is fantastisch, een nieuwe zesdelige VPRO-serie over de geneugten van de komende decennia.

De presentatie is in handen van Marijn Frank en Tim den Besten, die in de eerste aflevering dokters en professoren spraken over voortplantingstechnieken, grofweg van ivf naar het kweken van een kind via een huidcel (al dan niet afkomstig van Beyoncé). De verhandelingen werden onderbroken door historische filmopnames en sketches die de toekomst schetsen. Wel aardig, maar ondanks de comedyacteurs (Lips spotte directrice Stelwagen uit Hendrik Groen en Kenneth uit De Luizenmoeder) totaal niet komisch.

Van Frank is door Keuringsdienst van Waarde al bekend dat ze het gewend is bij deskundigen verhaal te halen. Interessant was haar bezoekje aan een arts in Amerika, die the phoetus fixer wordt genoemd en hard sleutelt aan kunstmatige baarmoeders. Bij een piepklein baby’tje in een couveuse werd Frank direct emotioneel.

Aan Den Besten in een serieuze rol moet Lips nog wennen. Zijn gegiechel is in zijn eigen programma’s altijd wel charmant, maar komt in zo’n wetenschappelijke context ongepast over – alsof het hem allemaal nogal matig interesseert. Ook zijn zijn vragen niet altijd van hoge kwaliteit. En hij heeft er een handje van om op niet heel opzienbarende statements (‘In Nederland zit in elke klas een ivf-kind’) te reageren met een extreem verbaasd gezicht en: ‘écht?!’ of ‘ja?!’ uit te roepen.

De toekomst is fantastisch is een ambitieus project, getuige die gespeelde scènes, de goede bronnen en fijne futuristische bliepmuziek. Maar Lips hoopt in de volgende afleveringen wel meer diepgang te zien – en vooral sterkere vragen.

