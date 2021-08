Nog even geduld, dancemuseum Our House komt eraan

Beeld Birgit Bijl

Hamerslagen, ronddwarrelend zaagsel en kluwen van losse kabels. Wie binnenstapt door de deur die normaal gesproken toegang biedt tot club Air, ziet meteen waarom dancemuseum Our House niet zoals beoogd in augustus opengaat. Binnen wordt nog hard gewerkt aan wat straks afwisselend een museum en een nachtclub zal zijn.

“We hebben last gehad van de blokkade van het Suezkanaal,” zegt mede-initiatiefnemer Lotte Lebens, terwijl Britney Spears’ Toxic uit de draagbare radio op een bouwsteiger schalt. “Vooral staal werd daardoor schaars. Dat heeft onze planning vertraagd.”

Maar daarover niet te lang getreurd, want er is een nieuw, wellicht nog beter passend moment voor de première gevonden. Half oktober moet alles af zijn. Lebens: “Precies op tijd om de opening te laten samenvallen met het Amsterdam Dance Event.”

Tot die tijd wordt in het pand, waar ooit de roemruchte discotheek iT huisde, nog fanatiek getimmerd. Veel meer dan stapels houtwol, zwarthouten panelen en vele meters aan bouwstellages is er nu nog niet te zien, maar als ­Lebens rondleidt is het alsof ze in gedachten door een volledig ingericht museum loopt.

Beeld Birgit Bijl

Over twee maanden is de dansvloer van de grote zaal van Air overdag het beginpunt van het bezoek. Als het museum dan om 21.00 uur de deuren sluit, wordt er in sprinttempo omgebouwd naar een opstelling die het uitgaanspubliek weer alle ruimte moet bieden, als de clubs weer open mogen. Lebens: “We zorgen ervoor dat onze installaties makkelijk zijn in te klappen en op te slaan in geheime kamers. Het publiek van Air zal er niets van merken.”

Maar de clubgangers profiteren wel van de verbouwing, zegt ze en wijst omhoog. “We verhogen het plafond, waardoor er meer ruimte ontstaat voor licht en geluid. Na de verbouwing heeft Air de ambitie om ook op technisch vlak bij de top drie clubs van Europa te horen.”

Dj’s uit wereldtop

Het dancemuseum heeft in die zin minder concurrentie: de bedoeling is dat Our House de enige in zijn soort wordt. Een tempel waarin de gehele geschiedenis én de toekomst van de elektronische muziek hun plek vinden. Een verhaal dat interactief wordt verteld in het ritme van een festivalbezoek.

Lebens tilt een loshangende kabel omhoog om het bezoek doorgang te verlenen naar de dansvloer. “Dit is de plek voor wat we de openingsshow noemen. Net als op een festival begin je met een drankje in de hand bij de eerste act. Bij ons gaat die over het ontstaan van de housemuziek in de VS. Want dat is onze formule: we bezien de dance internationaal en kiezen wanneer relevant voor extra focus op Nederland.”

Beeld Birgit Bijl

Om die reden benaderden Lebens en haar partner Jeroen Jansen, beiden lang werkzaam bij ID&T, de afgelopen maanden een groep dj’s uit de wereldtop voor een bijdrage. Wie dat zijn, onthult Lebens nog niet. “Maar de top vijf van onze wishlist heeft allemaal ‘ja’ gezegd.”

Kaartkopers kunnen straks reserveren voor een tijdslot waar ze met 100 anderen binnen anderhalf uur het museum doorlopen. Die opzet, aanvankelijk bedacht om in tijden van pandemie de bezoekersstroom te reguleren, blijft straks ook in postcoronatijd gehandhaafd.

Na een tocht door verschillende zalen (‘Hier komt een interactieve quiz, daar kun je zelf in de dj-booth kruipen en dit is de plek voor een virtuele vinylcollectie van 200 platen’) staan we weer in wat straks de grote zaal van museum en club is.

Lebens: “Nu moet dan de eindshow beginnen. We gaan een audiovisuele trip maken, een VR-experience, maar dan zonder bril. In 15 minuten mixen we alle hoogtepunten uit de dancegeschiedenis door elkaar. En ja, natuurlijk mag er dan gedanst worden.”

Our House, Amstelstraat 26