Nog even en alle reserve-Volendammers uit Urk! zijn BN’er

Still uit Urk! Beeld SBS6

Toen alle 22.525 Volendammers hun eigen docusoap hadden gehad, stak SBS6 drie jaar geleden het IJsselmeer over naar Urk. Inmiddels is het zesde seizoen van Urk! begonnen met vertrouwde gezichten als de tot in de wenkbrauwpuntjes gecoiffeerde kapper Teun Föhn en tweeling Mathilde en Gerda.

Het zijn BN’ers geworden met een eigen leven in de roddelbladen en bij Shownieuws. Langs deze weg werd al bekend dat Teuns relatie met Jeroen op de klippen was gelopen, ondanks de romantische ballonvaart waarmee het vorige seizoen eindigde. Mathilde bleek zwanger, terwijl ze vrijgezel is en nog bij haar moeder woont.

Zo hoort het natuurlijk niet op Urk, zeiden twee roddeltantes over de sociale controle in het dorp.” Het heeft voor- én nadelen,” bepte de één. “Wat ik het ergste vind, is dat de helft erbij wordt verzonnen.” Even daarvoor had ze het grote nieuws verkeerd doorgebriefd in de veronderstelling dat het de netjes getrouwde tweelingzus van Mathilde was die een kindje verwachtte.

Teun Föhn liet zijn gebroken hart uitwaaien in de Ardennen met maatje Albert, die op Urk door het leven gaat als Ap Kebab. In veel opzichten doen de reallife-Urkers denken aan hun Volendamse voorgangers. Het zijn ruwe bolsters, blanke pitten en heel lief voor elkaar. En als de reserve-Volendammers onderling het hoogste woord hebben, kunnen we thuis niet zonder ondertiteling.

“Is Teun verliefd op Ap Kebab?” las Albert voor uit de Privé. “Kijk, we hebben verkering!” Ze besloten het weekblad ter plekke in het kampvuur te gooien, maar het typeert het BN’er-schap en de nimmer aflatende behoefte aan nieuwe gezichten bij de roddelbladen en tv-programma’s als De Alleskunner Vips. Het lijkt Lips een kwestie van tijd en dan zijn alle Urkers uitgegroeid tot BN’ers. Dan verkast SBS6 naar Spakenburg. Of Stavoren.

Reageren? hanlips@parool.nl.