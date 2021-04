Nog één keer corona, bij cabaretier Martijn Kardol: ‘We zijn volstrekt inwisselbaar’

Martijn Kardol.

Waarom wilde u deze voorstelling maken?

“Ik wilde vooral graag weer creatief bezig zijn. En ik heb tijdens eerdere shows via Zoom gemerkt dat het gewoon kan, online optreden. Als het live is tenminste. Dan voel je toch dat er mensen kijken. Daarnaast wilde ik het theater laten zien zoals het er in deze periode bijligt. Dat is een heel raar gebouw geworden. Een soort spookstad. Dat moest ik dus nú doen, voor de boel binnenkort hopelijk weer opengaat.”

Hoe kwam u bij de Goudse Schouwburg uit?

“Ik ga de voorstelling op verschillende locaties spelen. In de kleedkamers, de artiestenfoyer, plekken waar mensen normaal niet komen. Dat moet technisch wel kunnen. De Goudse Schouwburg is een compact theater, waar bijna alles bij elkaar zit. Je kunt gemakkelijk van de ene naar de andere ruimte lopen. Er zijn ook architecten die tijdens het ontwerpen denken: een kleedkamer naast het toneel, is dat nou echt nodig? Kan dat niet drie kilometer verderop?”

Wat is de leukste locatie in de Goudse Schouwburg?

‘De meeste ruimtes zitten in één gang, maar de financiële afdeling zit weggestopt in de toneeltoren. We hadden vorige week een doorloop en ik mocht daar niet heen. Dat kantoor heeft daardoor een soort mythische status gekregen in mijn hoofd. Ik weet niet of er nog snel een wietplantage gerooid moest worden, maar ik wil daar sowieso gaan kijken tijdens de voorstelling.”

Zitten mensen nog wel te wachten op een programma over corona, denkt u?

“Ik ga het niet over de ziekte zelf hebben, maar over wat deze in maatschappelijk opzicht met ons heeft gedaan. De meesten van ons zijn erachter gekomen dat we volstrekt inwisselbaar zijn. Een aantal mensen werkt aan de oplossing, de rest wacht af. Wat doet dat met je? Stel dat we in een andere crisis terechtkomen. Een oorlog. Dan zijn we gigantisch de lul. We hebben alleen nog consultants, interimmanagers en cabaretiers. Ik kan niet vechten. Ik kan niet verzorgen. Ik kan niks. Ja, ik kan de vlag dragen, maar daar is alles mee gezegd. Het is de eerste keer in mijn leven dat we zo’n grote crisis meemaken. Ik vind het interessant om daarover na te denken en te schrijven.’

Denkt u dat corona het cabaret heeft veranderd, ook als het gaat om de toekomst?

“Ik ben daar heel benieuwd naar. Sommige collega’s zeggen dat ze hun oude programma gewoon weer op gaan pakken. Die willen het er niet over hebben. Ik wel. Ik maak persoonlijk cabaret, maar altijd vanuit een breder perspectief. En de wereld is veranderd. Mijn wereldbééld is veranderd. We dachten altijd dat dingen die ver weg gebeuren geen invloed op ons hebben. Nu weten we dat iets, wat duizenden kilometers verderop gebeurt, binnen een dag hier kan zijn en het leven totaal kan ontwrichten. Dat besef zal denk ik nooit meer verdwijnen.’

Kaarten (10 euro) zijn te koop op www.goudseschouwburg.nl.