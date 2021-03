Nóg een indicatie dat het een atypische aflevering van Ik vertrek was

Ik vertrek Beeld AVRO TROS

Lips zat met z’n bingokaart van Ik vertrek in de aanslag. Hoe zou een paar landgenoten dit keer in zeven sloten tegelijk lopen? Maar al snel vroeg hij zich af of de vakjes ‘hopeloze voorbereiding’, ‘geen idee van de taal’, ‘erin getuind bij aankoop huis’ en ‘te krap bouwbudget’ wel aangekruist zouden worden. Want de familie Wesseloo uit Almere had haar zaakjes ogenschijnlijk goed voor elkaar. Birgitta had genoeg van haar managementfunctie bij een producent van vorkheftrucks, Ton leek het leuk samen de vleugels uit te slaan.

Met hun kinderen streken ze neer in een kustplaatsje in de provincie Valencia. Met hun nieuwe huis was niets mis. Nóg een indicatie dat Lips een atypische aflevering zat te kijken.

Maar daar was dan toch de plaatselijke bureaucratie. Acht van de elf benodigde vergunningen voor de aanleg van een vakantiepark waren binnen. De laatste drie zouden een kwestie van tijd zijn. Het duurde en het duurde. Een aantal investeerders trok zich terug en na 1,5 jaar begon Birgitta een interimklus als manager in Nederland. Alleen in het weekend was ze in Spanje bij haar gezin.

Inmiddels is het bijna vier jaar na hun emigratie en ligt het project helemaal stil. Birgitta werkt vanuit Spanje. Iets verderop hebben ze een ander stuk grond aangeschaft waar ze een kleiner vakantieparkje hopen te realiseren. Ook hier stuiten ze op lokale regelgeving en is de aanleg on hold gezet.

Een mens zou van minder moedeloos worden. Zo niet de Wesseloos, die een flatje erbij hebben gekocht voor de verhuur. Ooit hopen ze nog de drie vergunningen te krijgen van de provincie. Spijt van hun avontuur? Geen seconde.

Lips bewonderde hun doorzettingsvermogen en hoopte vurig dat ze de Spaanse bureaucratie zouden verslaan.

