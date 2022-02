Nog een aangifte tegen regisseur van The Voice of Holland

Het decor van The Voice of Holland. Beeld ANP Kippa

Dat bevestigt advocaat Sébas Diekstra. Vorige week deed een oud-kandidate al aangifte wegens aanranding, dat was zover bekend de eerste aangifte.

In een uitzending van het BNNVARA-programma BOOS van Tim Hofman werd vorige maand duidelijk dat de afgelopen maanden zo’n vijftien mensen klachten van seksueel grensoverschrijdend gedrag hadden over een regisseur. De aangiften van vorige week en deze week zijn volgens Diekstra niet van een van die vrouwen.

De betreffende regisseur reageerde in de aflevering van BOOS schriftelijk via zijn advocaat op de beschuldigingen. Hij ontkent de beschuldigingen ‘ten stelligste’. “Als een jongetje of een meisje binnenkomt dat heel zenuwachtig is, dan pak ik zo iemand vast en zeg ik: kom op hoor, je moet wel op televisie,” zei hij eind januari in een interview. “Het grappige is dat twaalf jaar geleden niemand dit raar vond. Dan kreeg je complimenten over hoe goed je in je vak was. En nu, zeker als er wat jongere mensen rondlopen, hoor je: o, die gaat zeker met ze naar bed. Zo onrechtvaardig. Echt. Ik kan er gewoon niet bij.”

In BOOS werden ook The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Ali B en Marco Borsato beschuldigd van wangedrag.