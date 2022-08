Nitszanger Henk Hofstede heeft zijn gitaar terug dankzij foto in Het Parool

Henk Hofstede, zanger en gitarist van The Nits, heeft drie maanden na de brand in de studioruimte van de Amsterdamse popgroep zijn exclusieve Jazzmaster-gitaar terug. Een artikel in Het Parool bracht de musicus op het spoor van het instrument, waar hij sinds het begin van de jaren tachtig op speelt. ‘Dit is echt een klein wonder.’

Alles was kwijt, dachten de leden van popgroep The Nits na een brand in de studioruimte in een voormalige gymzaal in Sloterdijk: apparatuur, instrumenten, filmrollen. Tot afgelopen dinsdag, toen het oog van de geluidstechnicus van The Nits viel op een artikel in Het Parool over Bureau Gevonden Voorwerpen. “Is dat niet jouw Jazzmaster, Henk?”

Donderdag nam Hofstede (70) een kijkje bij de gevonden voorwerpen en warempel, het was inderdaad zijn geliefde elektrische gitaar. “Het is ’m echt, met dezelfde slijtageplekken en gitaarband. Bovendien komt het serienummer overeen.”

Er is wat verf van de gitaar, maar verder lijkt de schade mee te vallen, zegt Hofstede. Geprobeerd heeft hij het instrument nog niet, want hij heeft thuis geen versterker. De gitaar gaat binnenkort naar de restaurateur. “Je weet niet wat de hitte doet met het interieur.”

Dulcimer en Yamaha

De Jazzmaster, die volgens Hofstede een waarde van tussen de acht- en twaalfduizend euro heeft, betekent veel voor de Amsterdamse zanger. Hij speelde erThe Swimmer op, zijn mooiste productie op de gitaar en een van de weinige keren dat hij sologitaar speelde, zegt hij. “Het is een bijzondere gitaar uit 1962-1963, echt een collectors item. Hij ging overal mee naartoe. Je kunt hem niet zomaar in een winkel kopen. Alle elektrische partijen kwamen van deze gitaar en van Fender Telecaster, maar die is jaren geleden gestolen.”

Met het terugvinden van de Jazzmaster hield het goede nieuws niet op: ook een dulcimer, een snaarinstrument, en een akoestische Yamahagitaar bleken in het bezit van het Bureau Gevonden Voorwerpen. “In geen eeuwigheid had ik dit verwacht,” zegt Hofstede opgetogen.

Succesvolle inzameling

Hoe de gitaar bij Bureau Gevonden Voorwerpen is beland, wil het bureau volgens Hofstede niet vertellen. “Een maand lang heeft de gitaar vermoedelijk gelegen in de studioruimte. We mochten er niet in van de brandweer vanwege instortingsgevaar en asbest. Anderen hebben dat wel gedaan: koperdieven hebben toegeslagen en de versterkers waren helemaal gestript. Ook de gitaarkist waar de drie instrumenten in zaten, was opengebroken en leeggehaald. Op de een of andere manier zijn ze toch weer tevoorschijn gekomen.”

Fans van de band startten na de brand in de studioruimte, waar The Nits sinds 1980 hun muziek opnamen en repeteerden, een inzamelingsactie. Die was een groot succes, vertelt Hofstede. Er werd 25.000 euro mee opgehaald. “Dat was waanzinnig. We konden meteen instrumenten kopen en weer spelen. Het was puur met het hart gegeven. We zijn heel erg dankbaar.”