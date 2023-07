Nina Simone’s Four Women past perfect bij de biculturele vrouwen in Girls Girls Girls

Marjorie in Girls Girls Girls. Beeld NTR

Perfect gekozen, de muziek onder het intro van Girls Girls Girls. Het is de beat van Jay-Z’s nummer The Story of O.J., die weer dankbaar gebruikmaakt van Four Women van Nina Simone. Beide nummers gaan over de onmogelijkheid om te ontsnappen aan je huidskleur. Wat je ook presteert, je blijft altijd zwart en je zal nooit voor vol worden aangezien, is de deprimerende boodschap.

Vier vrouwen staan ook centraal in Girls Girls Girls, een zesdelige documentaire van Soulaima El Khaldi. Zij zag in 1998 de gelijknamige film over een groep jonge biculturele vrouwen die hun plek in de Nederlandse maatschappij aan het veroveren waren. Hoe gaat het nu met ze?

Vorige week ging het over Gülsen Alkan, die in 1998 werkte bij een advocatenkantoor. Daar was haar afkomst ‘geen enkel issue’, zo werd beweerd. Alkan zelf beleefde dat toch anders.

Ze was en is een ‘heftig persoon’, die graag felle discussies voert. Waar Alkan in 1998 nog een progressief wereldbeeld had, houdt ze er inmiddels conservatievere denkbeelden op na, onder meer over gender. Alkan is er bovendien van overtuigd dat de media ‘is gekocht’ (sic) en denkt dat de democratie niet echt is maar ‘schijn’. Onlangs sloot ze zich aan bij Denk.

Marjorie, die deze week centraal stond, lijkt dan weer nauwelijks veranderd in de afgelopen 25 jaar. Ze is nog steeds theatermaker en nog steeds staan in haar werk thema’s als identiteit en inclusie centraal. Volgens Marjorie wordt diversiteit in de cultuursector onterecht aangemerkt als een trend, terwijl het vanzelfsprekend zou moeten zijn. “Ik ben toch geen trend?” zegt ze.

Staan Alkan en Marjorie symbool voor de positie van vrouwen van kleur in de samenleving? Lastig te zeggen, de documentaire toont tamelijk particuliere verhalen, en zoomt slechts sporadisch in op de maatschappelijke veranderingen sinds 1998, toen de Twin Towers nog stonden, Pim Fortuyn en Theo van Gogh nog leefden en Geert Wilders nog gemeenteraadslid in Utrecht was. Daardoor wordt de kijker wel erg aan zijn lot overgelaten om de grote lijnen te ontwaren.

Later in de serie komen de vier geportretteerde vrouwen samen om te praten over hun ontwikkeling in de afgelopen kwart eeuw. Dat maakt nieuwsgierig.

