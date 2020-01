Nikkies coming-out werd een zegetocht

Nikkie de Jager bij The Ellen DeGeneres Show.

Vorige week ging het in elke Nederlandse talkshow over NikkieTutorials, de bekende Nederlandse make-upartiest die wereldkundig maakte te zijn geboren als man. Zowel DWDD als OP1 als Jinek had transgenders aan tafel, maar Nikkie zelf was nergens te zien.

Of nou ja, op haar eigen YouTubekanaal natuurlijk, waar haar coming-outvideo inmiddels 33 miljoen keer is bekeken. Het zegt iets over de veranderende verhoudingen in het medialandschap, maar het zegt ook iets over de status van Nikkie de Jager. Ze is een wereldster.

En dus liet Nikkie de Nederlandse talkshowoorlog voor wat ie was, vloog naar Los Angeles en schoof aan bij Ellen DeGeneres. Heel veel hoger kun je niet komen. Ellen ­DeGeneres zit één traptrede onder Oprah Winfrey, en ­Oprah zit weer een traptrede onder God.

Die sprak Nikkie dan ook direct aan toen ze plaatsnam in de stoel naast Ellen: “Oh my god!” Nikkie bleek in meer opzichten een perfecte Amerikaanse talkshowgast: haar presentatie, haar dictie en haar zelfvertrouwen zijn van een allure die je bij Nederlandse sterren zelden ziet. ­Nikkie is de Nederlandse doe-maar-normaal- en kop-maaiveldattitude allang ontstegen.

De boodschap die ze bracht was er niet een van kwetsbaarheid, maar van kracht. “Ik wil deze mogelijkheid aangrijpen om andere transgendermensen te inspireren. Ik weet ook nog niet waar mijn plek op deze wereld is, ik ben net een week uit de kast gekomen, maar zolang ik kleine Nikkies kan helpen om zichzelf te zijn, zal ik doorgaan.”

Het optreden duurde nog geen zes minuten. Nikkie ­bedankte Ellen, Ellen bedankte Nikkie, er werd nog een donatie gedaan aan een lhbtiq-project en er klonk een ­joelend applaus. Nikkies (gedwongen) coming-out werd een zegetocht.

