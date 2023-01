Nikkie de Jager nodigt jongeren uit in haar mansion: ‘De boodschap is niet dat kinderen zich maar moeten opmaken’

Nikkie de Jager: ‘De kracht van make-up: jezelf op een andere manier leren kennen en alle varianten oké vinden.’ Beeld Ernst Coppejans/Lumen

In Nikkie’s Make-up Mansion op NPO3 etaleren tien jongeren tussen de 13 en 15 jaar hun talenten op het gebied van kwasten, poederen, glam en vintage. Tijdens opdrachten en gesprekken met Nikkie de Jager (28) delen zij hun gevoelens over onder meer depressies, acceptatie en pesten. Maar ook de liefde en hun dromen komen voorbij in deze reeks, waar onder anderen Eloise van Oranje, Edsilia Rombley en Robbert Rodenburg aan deelnemen. Het thema van het eerste deel is ‘Zijn wie je bent’ – iets waarmee De Jager tijdens haar coming-out als transgender persoon op de middelbare school veel ervaring heeft.

Je zat na de opnames soms huilend in de auto op weg terug naar huis. Wat raakte je zo?

“Ik vond het heel knap dat de jongeren zo wijs en open over hun gevoelens durfden te vertellen. En dat tijdens het kwasten en het maken van kunst. Zo prachtig, ik voelde dan pure blijdschap. Maar ik maak me ook zorgen. Ik heb lang gedacht dat jongeren het tegenwoordig qua acceptatie makkelijker hebben dan jaren geleden. Maar in de praktijk valt dat vies tegen. Er moet nog heel veel gebeuren willen kinderen zich echt vrij voelen, zodat ze kunnen zijn wie ze willen zijn. Onzekerheid en haat zitten diepgeworteld. We zijn een eind op weg, maar nog lang niet klaar met vechten.”

Welke kandidaten hebben vooral indruk op je gemaakt?

“Allemaal. Maar in de eerste aflevering zit Fem, die vertelt dat ze weliswaar zelfverzekerd overkomt, maar intussen vanbinnen veel twijfels heeft. En tijdens een excursie voer ik een mooi gesprek met iemand die wordt voorgehouden dat ze lesbisch is. Op een gegeven moment zegt zij: ‘Maar dat ben ik niet.’ Zo moedig en dapper om open over jezelf te zijn. De kracht van de jongeren neem ik vaak mee naar huis. Dan denk ik: als zij het kunnen, moet ik daar ook toe in staat zijn.”

Maar daar ben je inmiddels toch al heel goed in?

“Haha, ja. Ik ben tegenwoordig wie ik ben. Er zijn niet veel meer gebieden waar ik nog meer mezelf kan zijn. Het gaat erom dat je in de spiegel kijkt en dat alles oké is. Dat je echt gelukkig en blij bent met jezelf en dat je alles doet om dat te beschermen. Het duurde bij mij 22 jaar voordat ik dat gevoel bereikt had. Ik had wel een comfortabele jeugd, maar werd ook veel gepest. Dat ik me nu goed voel over mezelf heeft ook met ouder worden te maken, volwassen worden, het leven ondergaan.”

Wat is de kracht van make-up daarbij?

“Ik vind het belangrijk dat mensen weten dat de boodschap van Nikkie’s Make-up Mansion niet is dat kinderen zich maar moeten opmaken. Het draait om heel creatieve jongeren die echt iets kunnen en voor wie die kunst een uitlaatklep is, net zoals dat voor mij zo was. Een manier om me goed te voelen, en mezelf in een ander licht te zetten. Dat is de kracht van make-up: jezelf op een andere manier leren kennen en alle varianten oké vinden. Wel of geen wenkbrauwen, dikkere of dunnere lippen. En daardoor leer je nog meer van jezelf te houden.”

Komend weekend zit je als jurylid bij de Belgische voorronde van het Eurovisie Songfestival. Je kiest toch wel een slechte kandidaat, zodat wij straks meer kans hebben in Liverpool?

“Nee, nee. Anderen grapten al: ‘Saboteren die boel.’ Maar ik ga uiteraard voor de beste, het totaalplaatje van song en act. Ik vind het een enorme eer dat ik in België mijn ongezouten mening mag geven. Ontzettend leuk. Wie weet dat ik ook nog in Liverpool beland, mijn telefoon staat altijd aan voor een leuk aanbod.”

Heb je verder nog plannen voor 2023?

“Er staat een nieuw seizoen van Make Up Your Mind op het programma, waarin BN’ers in dragqueens worden omgetoverd. Genieten! En qua content maken richt ik me op het buitenland. Maar daar kan ik nog niets over zeggen.”

Je hebt inmiddels 17 miljoen volgers op Instagram, wat voel je bij dat cijfer?

“Ik ben dankbaar. Maar uiteindelijk is het voor mij alleen maar een getalletje. Ik zie die 17 miljoen mensen nooit in een groep voor me staan. Uiteindelijk betekent het dat ik weer eens in mijn eentje tegen mijn telefoon praat.”

Je bent nu vier maanden geleden in het huwelijk getreden met Dylan.

“Voor mijn gevoel is er niets tussen ons veranderd sinds we dat officiële papiertje hebben. Aan de andere kant denk ik nu als we ruzie hebben wel wat vaker: ik kan er wel heel hard tegen ingaan, maar we zijn toch getrouwd, dus wat zou het?”

Nikkie’s Make-up Mansion is zaterdagavond 14 januari om 19.20 uur te zien op NPO 3.