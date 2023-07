Nieuwsuur rekende pijnlijk precies voor hoe krap het was in het ruim van een Nederlands slavenschip

Beeld -

Als het aan Omroep Zwartoprichter Akwasi ligt, worden de herdenking en viering van Keti Koti een nieuwe televisietraditie. Na een live-uitzending van de historische slavernijtoespraak door de koning kwamen EO en Omroep Zwart in de avond met een feestelijk muziekspektakel vanuit het Tropenmuseum. Vrijdag hadden ze vanuit de Nieuwe Kerk al een herdenking van de slavernij uitgezonden. “Dit kan de nieuwe Passion worden,” zei Akwasi zaterdag bij de NOS, in nog weer een andere live-uitzending vanaf het Museumplein.

Aan zendtijd ontbrak het dus niet, maar veel creativiteit was er niet aan te pas gekomen. Een kerkdienst en wat optredens om te vieren dat de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft, met hier en daar een stichtelijk intermezzo. Het tekent de aarzelende start van Omroep Zwart in het publieke bestel. Je mag toch verwachten dat de handen daar jeuken om iets moois te maken rond dit soort onderwerpen, zoals nieuwe omroepen eerder wel uit de startblokken schoten.

Het slavernijverleden nog eens grondig reconstrueren zou een schone taak zijn. Hoe het ook kan was afgelopen week te zien bij de NTR-serie Slavernij en wij. Of gewoon bij Nieuwsuur. Dat illustreerde in de aanloop naar een scherp en daardoor verhelderend interview over de noodzaak van herstelbetalingen nog eens waarom 80.000 tot slaaf gemaakten die door Nederlanders werden verhandeld, 15 procent, al tijdens de overtocht bezweken. Een achttiende-eeuwse Zeeuwse richtlijn schreef voor hoeveel ruimte ze kregen in het scheepsruim waar ze geketend en opgepropt lagen: “1 meter 70 lang, 27 centimeter breed en 68 centimeter hoog.”

Over geschiedenis gesproken - Voor de serie Nederland op film stroopt Omroep Max al een paar jaar zolders af op zoek naar de historische beelden die amateurfilmers hebben geschoten. Past natuurlijk goed bij de ouderenomroep die graag terugkijkt op de twintigste eeuw met warme gedachten als: vroeger was alles beter en toen was geluk nog heel gewoon.

En inderdaad, in de eerste aflevering over het boerenbestaan nu eens geen omgekeerde vlaggen, tractoren die hekken omver rijden of ministers die worden geïntimideerd. De zwart-witbeelden wreven nog eens in hoe het door Boer zoekt Vrouw zo gecultiveerde vriendelijke imago finaal versjteerd is. Toen was geluk nog heel gewoon, toen deden boeren nog heel gewoon.

