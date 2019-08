Nieuwsuur, Jinek en Pauw halfuur vervroegd

Eva Jinek en Jeroen Pauw. Beeld ANP Kippa

Dat Jinek en Pauw iets eerder aan hun uitzending zouden beginnen was al even uitgelekt. Vanaf 1 januari is het dan echt zo ver: hun talkshows starten rond 22.30 uur in plaats van 23.00 uur. Uit onderzoeken bleek een vroeger tijdstip een wens van veel kijkers, en ook Eva Jinek heeft regelmatig aangegeven eerder naar bed te willen.

Nieuwsuur begint daardoor voortaan ook een half uur eerder, zodat kijkers in een moeite door kunnen stromen naar Jinek of Pauw. Het sportnieuws wordt niet meer in Nieuwsuur behandeld, maar in het late journaal dat om 23.39 uur begint. De ingreep heeft bovendien gevolgen voor andere programma’s: tussen het Achtuurjournaal en de talkshows blijven maar twee tijdslots over in plaats van drie.

Smeekbede

Tijdens de NPO-presentatie sprak bestuursvoorzitter Shula Rijxman bovendien op een opmerkelijke manier haar drie belangrijkste presentatoren toe. “Lieve Eva, lieve Jeroen, lieve Matthijs,” zei Rijxman. “De publieke omroep heeft jullie groot gemaakt, jullie hebben de publieke omroep groot gemaakt. (…) Jullie zijn voorbeelden, rolmodellen voor nieuwe talenten en professionals. Dat is onbetaalbaar.”

Ironisch genoeg is die waardering natuurlijk wel in geld uit te drukken , maar mag de NPO de presentatoren niet meer betalen dan het salaris van de minister-president, een kleine twee ton per jaar. Daardoor heerst er bij veel omroepbestuurders de angst dat vooral Jinek en Van Nieuwkerk op korte termijn naar de commerciële omroep verhuizen, waar ze vele malen meer kunnen verdienen.

Videodirecteur Frans Klein brak intussen een lans voor NPO3, de zender die sinds een tijdje onder vuur ligt en van het kabinet in 2021 een regionale zender moet worden. Klein noemde succesvolle programma’s op NPO3 als Dream School, Zondag met Lubach en Sluipschutters. “NPO3 blijft cruciaal voor het bereiken van jongeren op de NPO.” Ook vertelde hij dat televisiemaker Sinan Can (bekend van zijn series over IS en Syrië) een online platform over buitenlandjournalistiek gaat opzetten, waar reportages van jonge tv-talenten te zien zullen zijn.

Vooruitblik

Verder werd tijdens de presentatie traditiegetrouw vooruitgeblikt op het nieuwe televisieseizoen met zo’n vijftig nieuwe programma’s, in het bijzonder twee grote evenementen. Het Eurovisie Songfestival natuurlijk, dat de NPO samen met de NOS en AvroTros organiseert, en waarvan vrijdag bekendgemaakt wordt of dit in Maastricht of Rotterdam wordt gehouden. Daarnaast wordt komend jaar veel aandacht besteed aan de 75-jarige bevrijding van Nederland, met programma’s als het NOS Bevrijdingsjournaal, Onze jongens op Java van Coen Verbraak en Achter de dijken met Leo Blokhuis.