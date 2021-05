Nieuwsuur en Srebrenica-documentaire kanshebbers Nipkowschijf

Even tot hier is een BNNVARA-programma van cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe. ‘Het blonk uit door zijn altijd geestige, zeer muzikale en soms snoeiharde satire over hoe Nederland zich door de coronacrisis en het verkiezingsjaar worstelde,’ aldus de jury, bestaande uit tv-critici en mediajournalisten.

Nieuwsuur van de NOS wordt geprezen om de lijsttrekkersdebatten. ‘De grote journalistieke kwaliteit die Nieuwsuur al jaren kenmerkt, werd het afgelopen jaar opgestuwd tot grote hoogten.’ Als laatste wordt documentairemaker Coen Verbraak met zijn BNNVARA-documentaire over de missie van Dutchbat genomineerd. ‘De geïnterviewde militairen en oud-militairen lieten zich door Verbraak in de ziel kijken,’ luidt het verslag. ‘Dat werd in de reeks knap verweven met documentairebeelden die de kijker het gevoel gaven heel dichtbij de dramatische gebeurtenissen op de compound van de vaak onmachtige Nederlandse soldaten te komen.’

De Ere Zilveren Nipkowschijf gaat dit jaar naar Het Sinterklaasjournaal van de NTR, vooral gezien de maatschappelijke invloed die het programma heeft gehad in de zwartepietendiscussie. Daarnaast wordt de verslaggeving van de Sinterklaasintocht tijdens de coronacrisis geprezen. Eerder wonnen Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw en André van Duin de prijs.