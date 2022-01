Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble ook zonder publiek een happening

Het Nederlands Blazers Ensemble speelde op 1 januari de 50ste editie van haar traditionele Nieuwjaarsconcert in Het Concertgebouw. Beeld Peter Lodder

Ook de vijftigste editie van het Nieuwjaarsconcert in Het Concertgebouw was zaterdag 1 januari weer een happening, al mocht er vanwege het coronavirus geen publiek bij aanwezig zijn en ontbraken dus ook de neerdalende ballonnen aan het eind – het moment waarop je alle aanwezige volwassenen weer even kind ziet worden.

Er waren feestelijkere omstandigheden denkbaar voor een gouden jubileum, maar artistiek leider Bart Schneemann zat niet bij de pakken neer en bedacht een programma waarin het afwezige publiek een stem kreeg. Ze mochten online stemmen welke stukken uit de afgelopen edities ze nog eens wilden horen.

Koninklijke onderscheiding

Na afloop werden Schneemanns inventiviteit, onvermoeibaar aanjagende kracht, maatschappelijke bewogenheid en onverwoestbaar goede muziekhumeur beloond met de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Marjolein Moorman, meteen na afloop van de televisie-opnamen van het vijftigste Nieuwjaarsconcert.

Dat concert begon met een intocht van schapen, dat wil zeggen, ensembleleden die als schaap verkleed waren. De symboliek was niet te missen, maar vanwege de meerdere mogelijke betekenissen niettemin onduidelijk.

Was het een protest tegen de dociele houding van musici, veelal zzp’ers, richting Rutte en zijn slopersploeg? Had het iets van doen met een standpunt over vaccinatie? In elk geval was het eerste stuk, Hush, No More Noise van Purcell, wel voor maar één uitleg vatbaar. Er is te veel lawaai en ruis. Hoe krijg je dat weg? Het begint met goed naar elkaar luisteren, zoals musici plegen te doen. Een mooi voornemen voor 2022.

In de Grote Zaal van Het Concertgebouw, met sfeervolle kaarsen op de vloer en achter het podium een breed, halfrond beeldscherm waar van stuk tot stuk andere beelden op werden getoond, begonnen en eindigen de blazers met Drowning by Numbers van Michael Nyman, een aanstekelijk minimalistisch werk dat naar een lekkere apotheose wordt gevoerd.

Daar tussenin klonk de gebruikelijke waaier aan verschillende muziekstijlen, van Mozarts Gran partita en Bach tot John Adams en van Jacob TV tot Kapsberger. Dit werd afgewisseld met bijdragen van zeer jonge componisten, die voor het Nieuwjaarsconcert allang alleen maar popliedjes brengen. De ‘klassieke componist’ schittert op dit podium al jaren door afwezigheid. Daar kun je iets van vinden.

Het Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble werd uitgezonden op 1 januari op NPO 2 om 18.50 uur.