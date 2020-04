Nieuwe Youtubeshow om Amsterdamse jongeren te bereiken

Aankondiging van Lab6. Beeld Youtube

Afleiding, Amsterdamse jongeren hebben er behoefte aan. Dat denkt in ieder geval Abid Tounssi (39), voorheen bekend als rapper Salah Edin en de eerste presentator van Lab6 vodcast die vanaf vrijdag wekelijks te zien is op Youtube.

Het recept is helder: wekelijks schuiven twee bekende of minder bekende Amsterdammers aan om over actuele en vaak maatschappelijke onderwerpen te spreken. In de eerste aflevering zijn Mourad Chejjar, politiechef bij het wijkteam Amsterdam Slotermeer/Overtoomse Veld en Mocro Maffia-acteur Aziz Akazim te gast.

Tounssi, ook werkzaam als jongerenwerker, miste in Amsterdam een platform om voor een groter publiek het gesprek met de jeugd aan te gaan. “Dit idee speelde al langer in ons hoofd en zijn nu eindelijk begonnen. Het initiatief komt ook uit de gemeente. Daar was ook behoefte aan een programma als dit.”

Heel Amsterda m

Lab6 - de 6 staat voor de zes stadsdelen van Amsterdam - wil alle jongeren in Amsterdam bereiken. “De doelgroep zijn stadsbewoners van 15 tot 27 jaar ongeveer. In de tafelgesprekken komt alles aan bod. Van politiek tot religie en van onderwijs tot gezondheidszorg. Maar alles op een luchtige toon zodat het voor iedereen te volgen is. Maatschappelijk onderwerpen voor jongeren tastbaar maken."

Volgens Tounssi ontbreekt in Amsterdam een journalistiek platform die echt jongeren bereikt. “Ze kunnen nooit echt hun ei kwijt. Wij willen het gesprek aangaan waar de pers niet bij komt. Dat is dus echt de straat op en praten met de politie en andere rolmodellen waar jongeren naar opkijken. En dat op een informele toon.”

Stichting Ara Cora, stichting Dock en Nisa voor Nisa zijn enkele van de organisaties die het nieuwe Youtubeprogramma steunen. Alle medewerkers zetten zich vrijwillig in, maar Tounssi hoopt op den duur te kunnen groeien en met een budget te werken. “Dit is een nieuwe draai aan het bestaande jongerenwerk, op termijn hopen we dat jongeren zelfs bij ons werkervaring op kunnen doen.”

Lab6 verschijnt elke vrijdag op het Youtubekanaal. In de eerste aflevering gaat het gesprek met Chejjar over onenigheden tussen politieagenten en jongeren in Slotermeer. Agenten beklaagden zich over het gedrag van de jongeren, die in groepen samen bleven hangen. Akazim heeft het - logischerwijs - over andere onderwerpen. Hij vertelt hoe hij deze tijd doorkomt, nu al zijn project stil zijn komen te liggen.