Nieuwe werk van Streetart Frankey: ‘Weet je nog, die tijd dat je hier nog auto’s zag’

De autoprikker.

‘Weet je nog: die tijd dat er hier nog auto’s reden?’ Het zou toch grappig zijn als mensen dat over een paar jaar denken, zegt kunstenaar Frank de Ruwe, aka Streetart Frankey, over zijn nieuwe werk op de hoek van Hondsrugweg en de Hettenheuvelweg. Donderdag wordt het door onder meer wethouder Laurens Ivens onthuld. In het gebied tussen de Johan Cruijff Arena en Ikea moeten mensen straks in een park, met daar omheen vijfduizend nieuwe woningen, kunnen wandelen, picknicken en sporten.

Vandaar die auto’s?

“Het is een beetje een aankondiging van wat hier allemaal gaat komen en ik dacht: meer groen in de vorm van een park betekent ook dat je geen auto’s meer nodig hebt. Daarom leek het me grappig om de auto’s op te prikken met een binnenprikker, zoals je die in de horeca ziet. De echte oldtimers geven het nog meer het effect van vroeger. Een beetje opa vertelt: die tijd dat je hier nog auto’s zag.”

We kennen je ook van de kleinere kunstwerken door de stad, dit is een stuk groter.

“Ja, het is de eerste keer dat ik zoiets groots maak, de Lego-versie van André Hazes op de Dam was de grootste tot nu toe. Ik vind het ook wel spannend. Vanochtend hebben we het gat naast de weg gegraven. Toen ik dat zag, dacht ik wel: zó, dat is serieus een groot gat. Daar komt het voetstuk op van de pin van 7 meter en daaroverheen worden donderdagochtend de auto’s getakeld. Je kunt er ook onderdoor lopen, of eronder gaan staan en doen alsof je drie auto’s omhooghoudt. Als grapje. Een beetje Popeye, of de Toren van Pisa.”

Meer groen in de stad, is dat iets wat je zelf ook graag meer zou zien?

“Ik vind het goed dat daarover wordt nagedacht, een buurt knapt er van op. Kijk maar naar deze omgeving. Dit is nu nog een beetje een grauw gebied met een soort snelweg: een rechte streep en een middenberm. Niet heel mooi. Daarom is het ook leuk dat ik dit hier nu mag neerzetten. Het maakt alle stappen mee. Van weg, naar bouwput, naar een groen park en een nieuwe woonwijk. Die snelweg is er dan niet meer, dit kunstwerk wel. Tegelijk, zo’n idee achter een werk is mooi, maar ik hoop vooral dat het zorgt voor een glimlach als mensen er langskomen. Dat vind ik het belangrijkste.”