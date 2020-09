Nieuwe vleugel, oude mummies: museum Allard Pierson gaat weer open

Dinsdag heropent het gerenoveerde Allard Pierson, compleet met nieuwe vleugel. ‘Het was nog puzzelen.’

Vier jaar duurde de verbouwing en ondertussen bleef het museum Allard Pierson ‘gewoon’ voor publiek geopend, los van de tijdelijke sluiting vanwege corona. “We hebben gebroken met de Amsterdamse traditie om jarenlang dicht te zijn tijdens een verbouwing. En we zijn ook binnen het budget gebleven,” zegt een tevreden directeur Wim Hupperetz.

Dinsdag is de heropening van het grootscheeps heringerichte museum, compleet met een nieuwbouwvleugel. Officieel is dat geen uitbreiding, maar ‘inbreiding’. Hupperetz: “Dat is een uitbreiding binnen de rode lijnen. Het gebouw is een Rijksmonument, dus het was nog puzzelen.”

Zijkant pand

De extra duizend vierkante meter in vier transparante lagen zijn gebouwd aan de zijkant van het pand, boven op een stuk laagbouw aan de Turfdraagsterpad. Vanaf de Oude Turfmarkt is de aanbouw niet te zien. De voorkant zelf is wel wezenlijk veranderd. Het tochtportaal is verwijderd en zo is na 150 jaar de oorspronkelijke entree uit de tijd van De Nederlandsche Bank hersteld.

Van Nijl tot Amstel heet de nieuwe presentatie: 10.000 jaar cultuurgeschiedenis uit de collectie van het Allard Pierson en de Bijzondere Collecties van de UvA. Elke zaal beslaat een tijdvak, daarbinnen is voor thema’s gekozen als macht, dagelijks leven, vermaak, dood en religie.

Hupperetz noemt het ‘een tijdreis’, maar een speurtocht was ook goed geweest: het museum is een fascinerend labyrint. In de Egyptische zaal, donker als de onderwereld, is de publiekstrekker terug: de mummie met gerestaureerde kist en versierd omhulsel.

Hupperetz: “Bezoekers vragen er al lang naar. De restauratie is gelukt met crowdfunding.”

Egyptekabinet: Reis door de Onderwereld. Mummieverpakking in de Derde Tussenperiode. Beeld Isabel Nabuurs

Gipsen afgietsels

Tot de nieuwe publiekstrekkers rekent hij de zolderruimte, die voorheen alleen onder begeleiding te bezoeken was, maar waar je nu vrij mag rondstruinen. Hier, en ook in de rest van het museum, staan vele gipsen afgietsels van klassieke beelden die voorheen doelloos in de opslag stonden.

Vroeger waren die beelden zeer populair, om te portretteren, bij kunstacademiestudenten. Dat werd vanaf de jaren zestig te traditioneel bevonden en de beelden werden achteloos weggegooid. Hupperetz: “Ze hebben er stoepkrijt van gemaakt.”

Het museum bezit 300 van zulke beelden en een deel wordt nu getoond, waaronder een afgietsel van de oudste stadspoort van Europa: twee leeuwen bewaken de poort van Mycene, 1500 voor Christus.

En zo gaat het via een kookbijbel op perkament uit het Amsterdam van de 15de eeuw naar recent verworven tekeningen van Peter van Straaten.

De tour eindigt in Allard Pierson Live, ook nieuw en gratis te bezoeken. Hier worden presentaties gehouden en het publiek kan kennismaken met de enorme video- en muziekcollectie van het museum. Ook is er een digitale inzage in de cartografiecollectie uit de tijd dat Amsterdam het centrum was van de cartografie, rond de 17de eeuw. Tip: zoek je geboorteplaats en laat die printen om mee naar huis te nemen.

Twee kokers

Conservator Reinder Storm: “Het is mijn droom dat elke toerist twee kokers mee naar huis neemt: één met een print van Van Gogh en één met een 17de-eeuwse kaart van zijn geboorteland, gemaakt hier in Amsterdam.”