Nieuwe vertaling van Alice in Wonderland door Imme Dros

Alice in Wonderland staat op grote hoogte, vindt schrijfster en vertaalster Imme Dros (86). “Het is een uniek boek, in vorm en woordkeus, zo fantasievol en vol grappen. Zo’n boek vind je maar één keer in je leven.” Het vertalen van Alice in Wonderland was een grote droom voor Dros. Ze heeft zich de afgelopen jaren gestort op de ultieme vertaling van de tekst van wat oorspronkelijk twee boeken waren: Alice in Wonderland en Through the Looking-Glass - and What Alice Found There.

Meer dan 150 jaar na verschijnen is het verhaal over een meisje dat een konijn met een horloge achterna rent en in een absurde wereld vol vreemde en raadselachtige figuren terechtkomt, nog steeds zeer geliefd.

In december 2014 verscheen bij uitgeverij Gottmer, ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum, een door Floor Rieder geïllustreerde uitgave van de vertaling van Sofia Engelsman uit 1999 als Alice in Wonderland en Spiegelland. En in 2020 verscheen Alice in Wonderland als prentenboek in een herinterpretatie van illustrator Valeria Docampo met door Siska Goeminne vertaalde tekst.

Andere klassiekers

Imme Dros schrijft en vertaalt kinderboeken, en maakte nieuwe vertalingen vertalingen en bewerkingen van de Odyssee en Ilias van Homerus en de Griekse mythen. In 2021 schreef ze een roman voor volwassenen, Gisterland, over Anne Hathaway en haar invloed op het werk van haar echtgenoot William Shakespeare.

Vorig jaar verscheen bij uitgeverij Leopold ook een luxe-editie met een vertaling van haar hand van De geheime tuin van Frances Hodgson Burnett, een andere klassieker uit de Engelse jeugdliteratuur uit 1911. Ook De geheime tuin werd geïllustreerd door Linde Faas.